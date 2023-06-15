Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) Андрей Бутенко заявил, что действия Агентства определяет постановление о присуждении и отмене научных степеней. При этом назвал причину остановки проверки работы Лисового.

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Почему НАОКВО приостановило проверку диссертации Лисового

По словам Бутенко, НАОКВО не может проверять диссертацию у человека, не имеющего научной степени. Заметим, что проверку работы министра начали к тому времени, как он отказался от ученой степени.

Сейчас не остановка, а пауза для определения, что мы делаем дальше: или мы двигаемся, или мы приостанавливаем проверку вообще. Наша цель – проверять на плагиат. И единственное действие после этого – отменять научную степень.

– заявил глава Агентства.

И добавил, что план действий в случае добровольного отказа человека от ученой степени законодательством не предусмотрен. Поэтому НАОКВО обратилось к четырем юридическим учреждениям за советом. Потому проверку диссертации министра Лисового приостановили. При этом на стадии технического разбирательства, которое должно было закончиться в ближайшие выходные.

По словам Бутенко, вероятно, пауза продлится несколько недель. Если истечет 90 дней, определенных на процедуру проверки, срок рассмотрения работы продлят.

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