Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) Андрей Бутенко заявил, что действия Агентства определяет постановление о присуждении и отмене научных степеней. При этом назвал причину остановки проверки работы Лисового.
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Почему НАОКВО приостановило проверку диссертации Лисового
По словам Бутенко, НАОКВО не может проверять диссертацию у человека, не имеющего научной степени. Заметим, что проверку работы министра начали к тому времени, как он отказался от ученой степени.
Сейчас не остановка, а пауза для определения, что мы делаем дальше: или мы двигаемся, или мы приостанавливаем проверку вообще. Наша цель – проверять на плагиат. И единственное действие после этого – отменять научную степень.
– заявил глава Агентства.
И добавил, что план действий в случае добровольного отказа человека от ученой степени законодательством не предусмотрен. Поэтому НАОКВО обратилось к четырем юридическим учреждениям за советом. Потому проверку диссертации министра Лисового приостановили. При этом на стадии технического разбирательства, которое должно было закончиться в ближайшие выходные.
По словам Бутенко, вероятно, пауза продлится несколько недель. Если истечет 90 дней, определенных на процедуру проверки, срок рассмотрения работы продлят.
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Оксена Лисового обвинили в плагиате: предыстория
- 21 марта Верховная Рада назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бабак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.
- Также глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добропорядочности, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".
- 30 мая Оксен Лисовой заявил, что отказался от ученой степени.
- После этого заявления в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования сообщили, что продолжают проверять на плагиат диссертацию главы Минобразования Оксена Лисового.