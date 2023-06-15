Очільник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко заявив, що дії Агенції визначає постанова про присудження та скасування наукових ступенів. При цьому назвав причину призупинення перевірки роботи Лісового.

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Чому НАЗЯВО призупинило перевірку дисертації Лісового

За словами Бутенка, НАЗЯВО не може перевіряти дисертацію в людини, яка не має наукового ступеня. Зауважимо, що перевірку роботи міністра розпочали до того, які він відмовився від наукового ступеня.

Зараз не зупинка, а пауза для визначення що ми робимо далі: чи ми рухаємося, чи ми призупиняємо перевірку взагалі. Наша мета – перевіряти на плагіат. І єдина дія після цього – скасовувати науковий ступінь.

– заявив очільник Агентства.

І додав, що план дій у разі добровільної відмови людини від наукового ступеня законодавством не передбачений. Тож НАЗЯВО звернулося до чотирьох юридичних установ за порадою. Тому перевірку дисертації міністра Лісового призупинили. При цьому на стадії технічного розгляду, який мав закінчитися на найближчих вихідних.

За словами Бутенка, ймовірно, пауза триватиме кілька тижнів. Якщо мине 90 днів, які визначені на процедуру перевірки, термін розгляду роботи продовжать.

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