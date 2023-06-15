Очільник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко заявив, що дії Агенції визначає постанова про присудження та скасування наукових ступенів. При цьому назвав причину призупинення перевірки роботи Лісового.
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Чому НАЗЯВО призупинило перевірку дисертації Лісового
За словами Бутенка, НАЗЯВО не може перевіряти дисертацію в людини, яка не має наукового ступеня. Зауважимо, що перевірку роботи міністра розпочали до того, які він відмовився від наукового ступеня.
Зараз не зупинка, а пауза для визначення що ми робимо далі: чи ми рухаємося, чи ми призупиняємо перевірку взагалі. Наша мета – перевіряти на плагіат. І єдина дія після цього – скасовувати науковий ступінь.
– заявив очільник Агентства.
І додав, що план дій у разі добровільної відмови людини від наукового ступеня законодавством не передбачений. Тож НАЗЯВО звернулося до чотирьох юридичних установ за порадою. Тому перевірку дисертації міністра Лісового призупинили. При цьому на стадії технічного розгляду, який мав закінчитися на найближчих вихідних.
За словами Бутенка, ймовірно, пауза триватиме кілька тижнів. Якщо мине 90 днів, які визначені на процедуру перевірки, термін розгляду роботи продовжать.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті: передісторія
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бабак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
- Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".
- 30 травня Оксен Лісовий заявив, що відмовився від наукового ступеня.
- Після цієї заяви у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що продовжують перевіряти на плагіат дисертацію очільника Міносвіти Оксена Лісового.