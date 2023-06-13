Перевірку дисертації очільника Міносвіти Лісового на плагіат призупинили

13 червня 2023, 12:06
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Джерело:

Українські новини

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що призупинили перевірку дисертації очільника Міносвіти Оксена Лісового на плагіат. Результат натомість мали оприлюднити невдовзі.

Про "призупинення" перевірки НАЗЯВО розповіло у відповіді на запит журналістів. До слова, не так давно міністр відмовився від свого наукового ступеня кандидата філософських наук. 

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Перевірку дисертації Лісового призупинили 

У НАЗЯВО повідомили: враховуючи зміни у законодавстві, перевірку дисертації міністра на плагіат призупинили. З метою формування позиції правозастосування норм постанови КМУ від 17.11.2021 №1197 Агенство надіслало відповідні звернення до експертних установ. 

Після публічних звинувачень у плагіаті Лісовий відмовився від наукового ступеню та вніс зміни до постанови уряду, яка дозволяє це зробити всім охочим. Власне через ці зміни перевірку призупинено й Лісовий може уникнути покарання за ймовірний плагіат у своїй науковій роботі",
– пише Telegram-канал УНН. 

Зауважимо: старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України та учасниця антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Ірина Єгорченко у квітні заявляла: НАЗЯВО не може накласти жодних санкцій, якщо і виявить у роботі міністра плагіат. Після експертизи агентство має передати результати МОН, яке і очолює Лісовий. Тобто, вважає вона, виникає конфлікт інтересів.

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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті: передісторія 

  • 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
  • Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
  • Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
  • Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
  • Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
  • Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
  • У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
  • Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
  • Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
  • У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
  • Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
  • Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".
  • 30 травня Оксен Лісовий заявив, що відмовився від наукового ступеня.
  • Після цієї заяви у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що продовжують перевіряти на плагіат дисертацію очільника Міносвіти Оксена Лісового.
Автор: Марія Волошин