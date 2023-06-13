Перевірку дисертації очільника Міносвіти Лісового на плагіат призупинили
Джерело:Українські новини
У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що призупинили перевірку дисертації очільника Міносвіти Оксена Лісового на плагіат. Результат натомість мали оприлюднити невдовзі.
Про "призупинення" перевірки НАЗЯВО розповіло у відповіді на запит журналістів. До слова, не так давно міністр відмовився від свого наукового ступеня кандидата філософських наук.
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Перевірку дисертації Лісового призупинили
У НАЗЯВО повідомили: враховуючи зміни у законодавстві, перевірку дисертації міністра на плагіат призупинили. З метою формування позиції правозастосування норм постанови КМУ від 17.11.2021 №1197 Агенство надіслало відповідні звернення до експертних установ.
Після публічних звинувачень у плагіаті Лісовий відмовився від наукового ступеню та вніс зміни до постанови уряду, яка дозволяє це зробити всім охочим. Власне через ці зміни перевірку призупинено й Лісовий може уникнути покарання за ймовірний плагіат у своїй науковій роботі",
– пише Telegram-канал УНН.
Зауважимо: старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України та учасниця антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Ірина Єгорченко у квітні заявляла: НАЗЯВО не може накласти жодних санкцій, якщо і виявить у роботі міністра плагіат. Після експертизи агентство має передати результати МОН, яке і очолює Лісовий. Тобто, вважає вона, виникає конфлікт інтересів.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті: передісторія
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
- Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".
- 30 травня Оксен Лісовий заявив, що відмовився від наукового ступеня.
- Після цієї заяви у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що продовжують перевіряти на плагіат дисертацію очільника Міносвіти Оксена Лісового.