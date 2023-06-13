Перевірку дисертації очільника Міносвіти Лісового на плагіат призупинили

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що призупинили перевірку дисертації очільника Міносвіти Оксена Лісового на плагіат. Результат натомість мали оприлюднити невдовзі.

Про "призупинення" перевірки НАЗЯВО розповіло у відповіді на запит журналістів. До слова, не так давно міністр відмовився від свого наукового ступеня кандидата філософських наук.

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Перевірку дисертації Лісового призупинили

У НАЗЯВО повідомили: враховуючи зміни у законодавстві, перевірку дисертації міністра на плагіат призупинили. З метою формування позиції правозастосування норм постанови КМУ від 17.11.2021 №1197 Агенство надіслало відповідні звернення до експертних установ.

Після публічних звинувачень у плагіаті Лісовий відмовився від наукового ступеню та вніс зміни до постанови уряду, яка дозволяє це зробити всім охочим. Власне через ці зміни перевірку призупинено й Лісовий може уникнути покарання за ймовірний плагіат у своїй науковій роботі",

– пише Telegram-канал УНН.

Зауважимо: старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України та учасниця антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Ірина Єгорченко у квітні заявляла: НАЗЯВО не може накласти жодних санкцій, якщо і виявить у роботі міністра плагіат. Після експертизи агентство має передати результати МОН, яке і очолює Лісовий. Тобто, вважає вона, виникає конфлікт інтересів.

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