Перевірятимуть роботу міністра у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти. Старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України та учасниця антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Ірина Єгорченко розповіла, яким може бути покарання у разі виявлення плагіату.

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Чи покарають Лісового у разі виявлення у дисертації плагіату

За словами Єгорченко, НАЗЯВО не може накласти жодних санкцій. Після експертизи агентство має передати результати МОН, яке і очолює Лісовий. Тобто, вважає вона, виникає конфлікт інтересів.

Науковиця також зауважила, що Лісовий обіцяв у разі виявлення порушень відмовитися від наукового ступеня, але в Україні немає такої процедури.

Також вона додала: буває, що знайдений кимось текстовий збіг плагіатом не є. Це може бути самоплагіат, коли людина переписує у дисертації статтю, яку вона сама написала раніше.

Які найпоширеніші способи приховати плагіат

Таких способів безліч, уточнює Єгорченко. Від простої заміни слів до перекладу іноземних джерел. Поширеною також є заміна літер із кирилиці на аналогічні латинські, наприклад "і", "о", "a" чи "с".

Сюди можна додати й популярний студентський метод, коли пробіли, поля і вільні місця на сторінці забивають літерами білого кольору – тоді виходить менший відсоток плагіату. Але, на щастя, сучасні програми вже вміють це бачити,

– каже науковиця.

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