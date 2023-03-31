Матеріали тепер перевірятимуть на наявність можливих фактів академічного плагіату. При цьому в Агенстві наголосили, що ці звернення викликали значний суспільний інтерес.

Читайте Голова освітнього Комітету ВРУ та очільник МОН анонсували перевірку дисертацій

У НАЗЯВО зробили заяву про дисертації Лісового і Бабака

У НАЗЯВО повідомили, що відповідно до принципу рівності у підході до усіх заявників та у межах законодавства здійснили перевірку повідомлень.

Усі надіслані матеріали оприлюднили на офіційному сайті Національного агентства та розглянуть у встановлені терміни та відповідно до процедури.

УП у НАЗЯВО уточнили, що дисертації передадуть на розгляд комітету етики НАЗЯВО.

Згідно з процедурою, протягом 3 – 5 робочих днів комітет приймає до розгляду дисертації, потім призначають доповідача і далі здійснюється перевірка до 3 місяців,

– заявили у НАЗЯВО.

До теми Очільник МОН подав свою дисертацію на перевірку і дав обіцянку

Лісового звинуватили у плагіаті: коротко