Матеріали тепер перевірятимуть на наявність можливих фактів академічного плагіату. При цьому в Агенстві наголосили, що ці звернення викликали значний суспільний інтерес.

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У НАЗЯВО зробили заяву про дисертації Лісового і Бабака

У НАЗЯВО повідомили, що відповідно до принципу рівності у підході до усіх заявників та у межах законодавства здійснили перевірку повідомлень.

Усі надіслані матеріали оприлюднили на офіційному сайті Національного агентства та розглянуть у встановлені терміни та відповідно до процедури.

УП у НАЗЯВО уточнили, що дисертації передадуть на розгляд комітету етики НАЗЯВО.

Згідно з процедурою, протягом 3 – 5 робочих днів комітет приймає до розгляду дисертації, потім призначають доповідача і далі здійснюється перевірка до 3 місяців,
– заявили у НАЗЯВО.

До теми Очільник МОН подав свою дисертацію на перевірку і дав обіцянку

Лісового звинуватили у плагіаті: коротко

  • 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
  • Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
  • Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
  • Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
  • Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
  • Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
  • У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
  • Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
  • Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.