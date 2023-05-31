Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко зазначив, що результати перевірки мають оприлюднити через місяць. Усе тому, що процедура перевірки має кілька етапів, які неможливо скасувати.
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Яка доля перевірки дисертації Лісового
Бутенко зазначив, що справа міністра Лісового зараз перебуває на стадії технічного аналізу. Юридичної можливості її зупинити на цій стадії немає.
Загалом, за його словами, процедура перевірки займає 90 днів. Роботу очільника МОН вже перевіряють близько 50. Рішення щодо наявності плагіату оголосять приблизно через місяць.
Ця проблема (виявлення плагіату) зараз буде актуальна з багатьох причин. Усе тому, що умовно 10 – 15 років тому люди не мали такої технічної можливості на перевірку, програми не були такими досконалими. Зараз багато хто здивується, що був колись неуважним,
– розповів очільник НАЗЯВО.
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Оксена Лісового звинуватили у плагіаті
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
- Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".
- 30 травня Оксен Лісовий заявив, що відмовився від наукового ступеня.