Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) Андрей Бутенко отметил, что результаты проверки должны обнародовать через месяц. Все потому, что процедура проверки имеет несколько этапов, которые невозможно отменить.
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Какова судьба проверки диссертации Лисового
Бутенко отметил, что дело министра Лисового сейчас находится в стадии технического анализа. Юридической возможности ее остановить на этой стадии нет.
В общей сложности, по его словам, процедура проверки занимает 90 дней. Работу главы МОН уже проверяют около 50. Решения о наличии плагиата объявят примерно через месяц.
Эта проблема (обнаружение плагиата) сейчас будет актуальна по многим причинам. Все потому, что условно 10 – 15 лет назад люди не имели такой технической возможности на проверку, программы не были столь совершенны. Сейчас многие удивятся, что был когда-то невнимательным,
– рассказал руководитель НАОКВО.
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Оксена Лисового обвинили в плагиате
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.
- Также глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добропорядочности, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".
- 30 мая Оксен Лисовой заявил, что отказался от ученой степени.