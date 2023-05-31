Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) Андрей Бутенко отметил, что результаты проверки должны обнародовать через месяц. Все потому, что процедура проверки имеет несколько этапов, которые невозможно отменить.

Читайте Министр образования Лисовой отказался от ученой степени и анонсировал новый закон

Какова судьба проверки диссертации Лисового

Бутенко отметил, что дело министра Лисового сейчас находится в стадии технического анализа. Юридической возможности ее остановить на этой стадии нет.

В общей сложности, по его словам, процедура проверки занимает 90 дней. Работу главы МОН уже проверяют около 50. Решения о наличии плагиата объявят примерно через месяц.

Эта проблема (обнаружение плагиата) сейчас будет актуальна по многим причинам. Все потому, что условно 10 – 15 лет назад люди не имели такой технической возможности на проверку, программы не были столь совершенны. Сейчас многие удивятся, что был когда-то невнимательным,

– рассказал руководитель НАОКВО.

К теме Министр образования анонсировал новую культуру добродетели в Украине

Оксена Лисового обвинили в плагиате