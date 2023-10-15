У Раді зробили важливу заяву про скасування заочної та вечірньої форми навчання

15 жовтня 2023, 16:48
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Джерело:

Osvita.ua

Нардепи ВРУ вирішили поки не скасовувати набір вступників на заочну та вечірню форми навчання на бакалаврат і магістратуру. Відповідне рішення ухвалив Освітній комітет Ради.

Членкиня профільного комітету Наталія Піпа розповіла про долю відповідного законопроєкту №10092. Саме він передбачав норму щодо непроведення набору вступників за вечірньою та заочною формами у наступному році. 

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Чи скасують в Україні заочну та вечірню форми навчання

Нардепка уточнила, що цей законопроєкт  вже схвалив Освітній комітет. Його скерують на голосування у Верховну Раду.

Але заочна і вечірня форма вступу буде залишена,
– наголосила Піпа. 

Вона уточнила також, що законопроєкт 10092 про вступ 2024 Комітет освіти підтримав у двох читаннях. 

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В Україні хотіли скасувати заочну та вечірню форми

  • Нардепи мали намір скасувати вечірню та заочну форми навчання у вишах України. 
  • У відповідному законопроєкті йшлося про те, аби не набирати бакалаврів та магістрів на вечірню та заочну форми навчання.
  • Народні обранці пропонували 2024 році ЗВО орієнтувалися на дистанційну та дуальну форми здобуття освіти.
Автор: Марія Волошин