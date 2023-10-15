У Раді зробили важливу заяву про скасування заочної та вечірньої форми навчання

Нардепи ВРУ вирішили поки не скасовувати набір вступників на заочну та вечірню форми навчання на бакалаврат і магістратуру. Відповідне рішення ухвалив Освітній комітет Ради.

Членкиня профільного комітету Наталія Піпа розповіла про долю відповідного законопроєкту №10092. Саме він передбачав норму щодо непроведення набору вступників за вечірньою та заочною формами у наступному році.

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Чи скасують в Україні заочну та вечірню форми навчання

Нардепка уточнила, що цей законопроєкт вже схвалив Освітній комітет. Його скерують на голосування у Верховну Раду.

Але заочна і вечірня форма вступу буде залишена,

– наголосила Піпа.

Вона уточнила також, що законопроєкт 10092 про вступ 2024 Комітет освіти підтримав у двох читаннях.

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В Україні хотіли скасувати заочну та вечірню форми