Член профильного комитета Наталья Пипа рассказала о судьбе соответствующего законопроекта №10092. Именно он предусматривал норму по непроведению набора поступающих по вечерней и заочной форме в следующем году.
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Отменят ли в Украине заочную и вечернюю формы обучения
Нардепка уточнила, что этот законопроект уже одобрил Образовательный комитет. Его направят на голосование в Верховную Раду.
Но заочная и вечерняя форма вступления будет оставлена,
– подчеркнула Пипа.
Она уточнила также, что законопроект 10092 года о вступлении 2024 года Комитет образования поддержал в двух чтениях.
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В Украине хотели отменить заочную и вечернюю формы
- Нардепы намеревались отменить вечернюю и заочную формы обучения в вузах Украины.
- В соответствующем законопроекте говорилось, чтобы не набирать бакалавров и магистров на вечернюю и заочную формы обучения.
- Народные избранники предлагали в 2024 году ЗВО ориентировались на дистанционную и дуальную формы получения образования.