Член профильного комитета Наталья Пипа рассказала о судьбе соответствующего законопроекта №10092. Именно он предусматривал норму по непроведению набора поступающих по вечерней и заочной форме в следующем году.

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Отменят ли в Украине заочную и вечернюю формы обучения

Нардепка уточнила, что этот законопроект уже одобрил Образовательный комитет. Его направят на голосование в Верховную Раду.

Но заочная и вечерняя форма вступления будет оставлена,

– подчеркнула Пипа.

Она уточнила также, что законопроект 10092 года о вступлении 2024 года Комитет образования поддержал в двух чтениях.

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В Украине хотели отменить заочную и вечернюю формы