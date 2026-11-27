Під час покупок ми часто зосереджуємося на ціні, якості товару та вигідності пропозиції. Водночас у розмовах про шопінг легко припуститися мовної помилки. Особливо коли йдеться про знижки, акції та розпродажі. Українські відповідники цих слів варто пригадати перед Чорною п'ятницею.

Наприкінці листопада магазини, торговельні центри та інтернет-майданчики оголошують про великі знижки, акційні пропозиції й розпродажі. Покупці шукають вигідні пропозиції, порівнюють ціни та чекають на Чорну п'ятницю. Водночас у розмовах і рекламних оголошеннях нерідко можна почути чимало кальок та росіянізмів. Про найпоширеніші помилки розповідає 24 Канал.

Що таке Чорна п'ятниця і звідки вона взялася?

Чорна п'ятниця (Black Friday) – день масштабних розпродажів, коли магазини пропонують покупцям товари зі зниженими цінами. Вона припадає на п'ятницю після Дня подяки у США, який відзначають у четвертий четвер листопада. У 2026 році Чорна п'ятниця припадає на 27 листопада.

Традиція пов'язана з американською торгівлею. Наступного дня після Дня подяки багато людей вирушали за покупками, а магазини починали активний сезон різдвяних і новорічних продажів. Згодом торговельні мережі перетворили цю дату на масштабну рекламну подію з акціями та спеціальними пропозиціями.

Назву Black Friday пояснюють по-різному. За однією з найпоширеніших версій, її пов'язують із Філадельфією 1960-х років: так поліція називала день після Дня подяки через великі затори, натовпи покупців і напружену ситуацію на вулицях. Пізніше назва набула позитивнішого торговельного значення. Її почали пов'язувати з виходом магазинів на прибуток – у бухгалтерських книгах збитки традиційно записували червоним, а прибутки – чорним чорнилом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чорна п'ятниця / Magnifik

Як правильно: "знижка", "розпродаж" чи "акція"?

Розберімося, як правильно називати зниження цін, що означає слово "розпродаж" і як говорити про покупки під час Чорної п'ятниці без мовних помилок.

Під час Чорної п'ятниці часто можна почути слова й вислови, запозичені з російської. Пригадайте українські відповідники:

скідка – знижка;

по скидці – зі знижкою;

сробити скидку – зробити знижку;

скидки до 50 процентів – знижки до 50 відсотків;

распродажа – розпродаж;

скидочна ціна – знижена ціна;

уціньонний товар – уцінений товар;

купити по акції – придбати за акційною ціною;

заказ – замовлення;

наличка – готівка;

карточка – картка;

кошельок – гаманець;

сдача – решта;

цєннік – цінник;

возврат – повернення;

поставщик – постачальник;

сєбєстоімость – собівартість;

срок годності – термін придатності;

розниця – роздріб;

опт – гурт ;

упаковка товара – паковання товару.

Запам'ятайте: українською ми купуємо товари зі знижкою, чекаємо на розпродаж, стежимо за акціями та шукаємо вигідні пропозиції. Саме такі слова варто використовувати не лише під час Чорної п'ятниці, а й у повсякденному спілкуванні.