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Наприкінці листопада магазини, торговельні центри та інтернет-майданчики оголошують про великі знижки, акційні пропозиції й розпродажі. Покупці шукають вигідні пропозиції, порівнюють ціни та чекають на Чорну п'ятницю. Водночас у розмовах і рекламних оголошеннях нерідко можна почути чимало кальок та росіянізмів. Про найпоширеніші помилки розповідає 24 Канал.

Що таке Чорна п'ятниця і звідки вона взялася?

Чорна п'ятниця (Black Friday) – день масштабних розпродажів, коли магазини пропонують покупцям товари зі зниженими цінами. Вона припадає на п'ятницю після Дня подяки у США, який відзначають у четвертий четвер листопада. У 2026 році Чорна п'ятниця припадає на 27 листопада.

Традиція пов'язана з американською торгівлею. Наступного дня після Дня подяки багато людей вирушали за покупками, а магазини починали активний сезон різдвяних і новорічних продажів. Згодом торговельні мережі перетворили цю дату на масштабну рекламну подію з акціями та спеціальними пропозиціями.

Назву Black Friday пояснюють по-різному. За однією з найпоширеніших версій, її пов'язують із Філадельфією 1960-х років: так поліція називала день після Дня подяки через великі затори, натовпи покупців і напружену ситуацію на вулицях. Пізніше назва набула позитивнішого торговельного значення. Її почали пов'язувати з виходом магазинів на прибуток – у бухгалтерських книгах збитки традиційно записували червоним, а прибутки – чорним чорнилом.

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Чорна п'ятниця / Magnifik

Як правильно: "знижка", "розпродаж" чи "акція"?

Розберімося, як правильно називати зниження цін, що означає слово "розпродаж" і як говорити про покупки під час Чорної п'ятниці без мовних помилок.

Під час Чорної п'ятниці часто можна почути слова й вислови, запозичені з російської. Пригадайте українські відповідники:

скідка – знижка;

по скидці – зі знижкою;

сробити скидку – зробити знижку;

скидки до 50 процентів – знижки до 50 відсотків;

распродажа – розпродаж;

скидочна ціна – знижена ціна;

уціньонний товар – уцінений товар;

купити по акції – придбати за акційною ціною;

заказ – замовлення;

наличка – готівка;

карточка – картка;

кошельок – гаманець;

сдача – решта;

цєннік – цінник;

возврат – повернення;

поставщик – постачальник;

сєбєстоімость – собівартість;

срок годності – термін придатності;

розниця – роздріб;

опт – гурт ;

упаковка товара – паковання товару.

Запам'ятайте: українською ми купуємо товари зі знижкою, чекаємо на розпродаж, стежимо за акціями та шукаємо вигідні пропозиції. Саме такі слова варто використовувати не лише під час Чорної п'ятниці, а й у повсякденному спілкуванні.