Чи замислювалися ви, чому ми майже завжди кажемо "купувати оптом", але майже ніколи – "купувати гуртом"? Хоча саме другий варіант існує в українській мові вже не одне століття. Розповідаємо, який варіант правильний, з посиланням на "Горох."

"Опт" чи "гурт" – як правильно українською?

Слова, пов'язані з торгівлею, ми вживаємо щодня, але рідко замислюємося над їхнім походженням. Кажемо "купити оптом", "оптовий склад", "оптова ціна". Та чи є в українській мові таке слово чи маємо інше – власне слово для цього поняття? Є – і воно існувало задовго до появи сучасної торговельної термінології.

У словниках ХХ століття та навіть у Словнику Бориса Грінченка ви зустрінете два слова – опт та гурт.

Спочатку з'ясуймо визначення кожного зі слів.

Опт – це:

Купівля і продаж товарів великими кількостями, партіями. Майже ніде не видно цінників – хіба що на розвішених зразках одягу, виставленого на продаж. Часто трапляються таблички "тільки опт". (з газети)

Товар, який продається у таких кількостях. Цукор і крупи на базі – це, як правило, завжди опт. (з газети)

Ну а "о́птом" – це великими партіями, у великих кількостях; усе разом, гуртом – про купівлю-продаж товарів.. Ходять [перевдягнуті злочинці] по магазинах, під різними приводами вилучають картки за день, переважно хлібні або на цукор. Потім через своїх людей оптом скидають ці талони спекулянтам. (Андрій Кокотюха).

Щодо слова "гурт", то воно має кілька різноманітних значень:

Зібрання, скупчення людей, що перебувають близько один від одного або об'єднаних спільною метою, певними ознаками, властивостями. Приклади Естрадний ансамбль.

Стадо великої рогатої худоби або взагалі група однорідних свійських тварин, об'єднаних з певною господарською метою.

Група птахів, що разом літають, ходять чи зграя.

Рельєфна архітектурна оздоба (ребро, смуга і тощо).

Ребро чеканної монети, на якому висікаються рельєф, малюнок або слова з метою захисту від підробок або для розрізнення помацки номіналу монет сліпими людьми.

І безперечно, слово "гурт" – як велика кількість товару, що продається або купується одразу, не вроздріб. Звідси походять і слова "гуртом", "гуртовий", "гуртівник", чи виразне – "гуртівня" для позначення оптового складу, магазину чи ринку.

І саме цей варіант рекомендують мовознавці та мовні ресурси.

Краще кажіть "гурт" / Мова – ДНК нації.

Саме тому цілком нормативно сказати:

купувати гуртом ;

; гуртова торгівля;

торгівля; гуртова ціна;

ціна; гуртівня.

Водночас слово "опт" також є нормативним. Хоча при перекладі чи перевірці тексту це слово вам позначать як помилку.

Проте багато мовознавців радять не забувати про питомі українські відповідники. Так, Олександр Авраменко у своїх мовних порадах звертає увагу, що замість звичного "оптом" цілком природно звучить українське "гуртом", а поряд із "оптовий" можна сміливо вживати "гуртовий".

Цікаво! Українська нерідко має два нормативні слова для одного поняття: одне – питоме, друге – міжнародне або запозичене. Або обидва запозичені,але різними шляхами. Наприклад: "порцеляна" і "фарфор", "ярмарок" і "ринок" чи "парасоля" і "зонтик".

Крім того, врахуйте і не робіть помилку, що в українській мові немає слова "врозніцу", як протилежно, а правильно казати – вроздріб / уроздріб.

Тож якщо хочеться зробити мовлення більш питомим, сміливо кажіть "купувати гуртом", "гуртова ціна" чи "гуртова торгівля". А слово "оптовий" залиште запасним, хоч воно також залишається нормативним і широко використовується в офіційно-діловому стилі.