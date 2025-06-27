Цьогоріч для вступу у виші України вже не можна подати результати ЗНО. Натомість дійсні лише результати національного мультитесту.

Мовититься про результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 року. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла 24 Каналу, чого чекати вступникам наступного року.

До теми Очільниця УЦОЯО розповіла, чи складніша цьогорічна модель НМТ

Скільки будуть дійсні результати НМТ 2025 року

Очільниця Центру зазначила: наразі ми не знаємо точно, адже відповідна норма – це норма Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у конкретному році.

Ми бачимо, що щорічно у відповідному документі визначають термін дії цих результатів – і він становить не менше ніж три роки. Тому сподіваємося, що така тенденція залишиться чинною. Але документ погоджує Міністерство освіти і науки України,

– акцентувала вона.

Також Вакуленко відповіла, чи можуть змінити у 2026 році кількість предметів та структуру НМТ. Вона каже, що ще зарано про це говорити, адже це питання потребує обговорення з управлінцями.

Думаю, ближче до осені ми будемо готові говорити про те, яким саме буде вступний іспит наступного року,

– наголосила очільниця УЦОЯО.

Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.