Скільки часу українські школярі витрачають на домашні завдання

Учні в Україні витрачають найбільше часу на домашні завдання у порівнянні зі своїми однолітками з Грузії, Молдови, Болгарії, Естонії, Польщі та Словаччини.

Такі результати засвідчили дані Національного звіту PISA-2022. Його днями оприлюднив УЦОЯО.

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Скільки часу українські учні витрачають на домашні завдання

Так, лише 32% 15-річних українських підлітків, які і брали участь у вищезгаданому дослідженні, витрачають на виконання домашнього завдання з математики менше ніж пів години на день. Ще 33% підлітків виокремлюють на це не більше однієї години.

Натомість 23% школярів виконують домашнє завдання протягом 1 – 2 годин на день. Ще 13 % приділяють увагу цьому завданню понад 2 години.

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Що цікаво, відповідно до результатів дослідження, учні, які витрачають на домашнє завдання менше ніж пів години на день чи понад дві години, мають гірші результати та бали з цього предмета.

При цьому тривалість виконання завдань впливає і на успішність учня: слабші витрачають більше часу.

До слова, найбільшу кількість часу, окрім України, витрачають ще учні в Грузії. Натомість у Словаччині 67% учнів витрачають на підготовку домашніх завдань не більш ніж пів години на день, у Польщі й Естонії таких учнів – 54 й 52% відповідно.

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