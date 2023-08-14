Дозволити виїзд для навчання: скільки українців підтримують ідею

Як відомо, під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Як показало опитування, українці вважають освіту одним з виключень з цього правила.

Як відомо, військовозобов'язані чоловіки можуть покидати межі країни лише в деяких випадках. Більшість українців вважають, що до цього переліку потрібно додати здобуття освіти.

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Українці вважають освіту підставою для виїзду за кордон

Більшість українців, а саме 74%, вважають здобуття освіти є причиною для того, аби дозволити чоловікам віком від 16 до 25 років безперешкодно виїжджати за кордон. Такі результати показало опитування "Між якістю та безпечністю: шкільна освіта та вступні випробування в умовах війни", яке проводив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Разом з тим, п'ята частина опитаних з такою тезою не погоджується, адже правила повинні бути однаковими для всіх, тому виїзд з країни повинен бути обмеженим для всіх військовозобов'язаних чоловіків.

Також опитування показало, що підтримка цього питання зберігається незалежно від статі респондентів.

Коли ми питали про молодих чоловіків, які виїжджали саме з метою навчання, то 74% українців погоджувалися, що вони мають право виїхати за кордон з такою метою,

– повідомила аналітик фонду Поліна Бондаренко.

Нагадаємо, в Україні зафіксували рекордний показник абітурієнтів на магістратуру. Це пов'язують з тим, що очна освіта дає право на відстрочку від мобілізації.