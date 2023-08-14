Как известно, военнообязанные мужчины могут покидать пределы страны только в некоторых случаях. Большинство украинцев считают, что к этому перечню нужно добавить образование.

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Украинцы считают образование основанием для выезда за границу

Большинство украинцев, а именно 74%, считают получение образования причиной того, чтобы позволить мужчинам в возрасте от 16 до 25 лет беспрепятственно выезжать за границу. Такие результаты показал опрос "Между качеством и безопасностью: школьное образование и вступительные испытания в условиях войны", который проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Вместе с тем, пятая часть опрошенных с таким тезисом не соглашается, ведь правила должны быть одинаковыми для всех, поэтому выезд из страны должен быть ограничен для всех военнообязанных мужчин.

Также опрос показал, что поддержка этого вопроса сохраняется вне зависимости от пола респондентов.

Когда мы спрашивали о молодых мужчинах, которые выезжали именно с целью обучения, 74% украинцев соглашались, что они имеют право выехать за границу с такой целью,

– сообщила аналитик фонда Полина Бондаренко.

Напомним, в Украине зафиксирован рекордный показатель абитуриентов на магистратуру. Это связано с тем, что очное образование дает право на отсрочку от мобилизации.