Лісовий сказав, скільки учнів 5 – 6 класів забезпечать підручниками НУШ

Нові підручники – це питання, яке для МОН наразі є одним із пріоритетних. Новий навчальний рік вже скоро, тому вкрай важливо надрукувати нову літературу та доставити її до шкіл.

МОН за підтримки європейських партнерів вже активно друкує підручники за програмою Нової української школи. У наступному навчальному році покрити всі потреби не вдасться, але більшу їх частину – цілком реально.

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Скільки підручників забезпечать у новому навчальному році

Як повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, у наступному навчальному році забезпечення друкованими підручниками за програмою НУШ учнів 5 – 6 класів повинне скласти приблизно 80%. На жаль, бюджети в України через війну дуже обмежені, але завдяки ініціативі "Школо, ми разом" вдається шукати донорів для друку книг та закупівлі гаджетів.

Ми маємо на сьогодні достатньо велику суму — приблизно 700 мільйонів гривень — на друк підручників, і вони вже друкуються. До 1 вересня ми сподіваємося забезпечити за гроші з держбюджету 65% учнів 5 – 6 класів,

– пояснив міністр.

Також він повідомив, що 500 тисяч навчальних підручників Україна вже отримала від друзів з Європи. Також тривають переговори про друк ще 50 тисяч примірників спеціально для НУШ.