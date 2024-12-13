Кількість юних прихильників книг зросла: що читали діти у 2024 році

Дослідження Українського інституту книги виявило, що у 2024 році зросла кількість дітей, які для дозвілля обирають читання книги.

Агентство Info Sapiens провело дослідження на замовлення Українського інституту книг. Воно демонструє, що у 2024 році кількість читачів серед дітей зросла. Про це повідомляє 24 Канал посилаючись на дані "Освіторія".

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Скільки та що читають українські діти

Частка читачів серед дітей, у порівняні з 2023 роком, зросла. Торішні показники демонстрували, що дітей, які не читають зовсім, у 2023 році було 15 %, а у 2024 році лише 10%.

Крім того, дані демонструють, що збільшилося щоденне та щотижневе читання завдяки щомісячному сегменту читачів, серед тих, хто не читав ніколи.

Дослідження демонструє, що кожна четверта дитина саме книгу обрала для проведення свого вільного часу. Такий показник був і минулого року.

В середньому, за три місяці діти віком від 6 до 17 років читають 1 – 2 книги (40%), рідше (13%) – 3 книги.

З яких причин читають діти

Одним із питань дослідження було, чому саме діти читають. Відповіді юних респондентів поділилися.

Частина дітей читають на дозвіллі книжки з примусу батьків, однак їх на 9% поменшало у порівнянні з 2023 роком.

У 2024 році половина дітей (52%) читання використання для задоволення і це на 13% більше, ніж у 2023 році.

Важливо, що у батьків-читачів діти частіше беруть книгу саме для задоволення, тоді як дітей батьків-нечитачів частіше читати саме змушують.

Мало того, діти у сім'ях, де читають книги, після прочитання літературного твору прагнуть його обговорити з батьками – 56% опитаних. На другому місці серед тих з ким хочеться поділитися – друзі (40%), а далі – соцмережі (13%).

Залученість до щоденних читацьких практик спадає з віком – щоденно читають 27% дітей віком 6 – 9 років і лише 21% дітей віком 14 – 17 років.

Чому читають книги / інфографіка зі звіту дослідження

Які книги обирають діти

Найбільший показник – це твори, власний вибір дитини, а не те, що за шкільною програмою чи позакласним читанням – 73%.

Переважна більшість дітей читає саме друковані книжки – 80%, а кожен п'ятий обирає й електронні. Є й такі, хто обирає слухати книги в аудіоформаті – кожен десятий юний читач.

Який формат книг обирають діти / інфографіка зі звіту дослідження

Лідером жанру обраних книг серед дітей та підлітків – фантастика, фентезі – 39%. Наступними ідуть підручники, книжки для дітей, підлітків, а потім – сучасні детективи.

Важливою зміною є, що діти стали частіше, ніж торік, просити батьків або інших дорослих купити їм книжку (32% опитаних проти 21%).

Серед джерел, звідки діти беруть книги, частіше вказано, що школярі стали позичати їх один в одному та брати в бібліотеці. Менше – книги отримані в подарунок, куплені чи з домашньої бібліотеки.

Хто читає найбільше

Цікавило дослідників і хто активніший читач – хлопці чи дівчата. Хлопчики читають суттєво менше від дівчат!

Хлопчики частіше за дівчат кажуть, що не читають ніколи (12% проти 9%), натомість дівчат частіше за хлопчиків читають щодня (29% проти 21%).

Довідка! Дитячу читацьку аудиторію досліджували шляхом репрезентативного опитування, на шкірі виділялося до 10 хвилин. Анкета містила 34 запитання: 8 соціально-демографічних, 26 змістовних запитань. Опитування було загальноукраїнським (за вибором непідконтрольних територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та АР Крим). Реалізована вибірка дослідження склала 1076 осіб. Термін проведення дослідження: вересень 2024 року.