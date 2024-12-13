Количество юных поклонников книг выросло: что читали дети в 2024 году

Исследование Украинского института книги выявило, что в 2024 году возросло количество детей, которые для досуга выбирают чтение книги.

Агентство Info Sapiens провело исследование по заказу Украинского института книг. Оно демонстрирует, что в 2024 году количество читателей среди детей выросло. Об этом сообщает 24 Канал ссылаясь на данные "Освитория".

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Сколько и что читают украинские дети

Доля читателей среди детей, по сравнению с 2023 годом, выросла. Прошлогодние показатели демонстрировали, что детей, которые не читают совсем, в 2023 году было 15%, а в 2024 году только 10%.

Кроме того, данные демонстрируют, что увеличилось ежедневное и еженедельное чтение благодаря ежемесячному сегменту читателей, среди тех, кто не читал никогда.

Исследование демонстрирует, что каждый четвертый выбрал для проведения своего свободного времени именно книгу. Такой показатель был и в прошлом году.

В среднем, за три месяца дети в возрасте от 6 до 17 лет читают 1 – 2 книги (40%), реже (13%) – 3 книги.

По каким причинам читают дети

Одним из вопросов исследования было, почему именно дети читают. Ответы юных респондентов поделились.

Часть детей читают на досуге книги по принуждению родителей, однако их на 9% меньше по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году половина детей (52%) чтение использование для удовольствия и это на 13% больше, чем в 2023 году.

Важно, что у родителей-читателей дети чаще берут книгу именно для удовольствия, тогда как детей родителей-нечитателей чаще читать именно заставляют.

Мало того, дети в семьях, где читают книги, после прочтения литературного произведения стремятся его обсудить с родителями – 56% опрошенных. На втором месте среди тех с кем хочется поделиться – друзья (40%), а дальше – соцсети (13%).

Вовлеченность к ежедневным читательским практикам спадает с возрастом – ежедневно читают 27% детей в возрасте 6 – 9 лет и только 21% детей в возрасте 14 – 17 лет.

Почему читают книги / инфографика из отчета исследования

Какие книги выбирают дети

Наибольший показатель – это произведения, собственный выбор ребенка, а не то, что по школьной программе или внеклассным чтением – 73%.

Подавляющее большинство детей читает именно печатные книги – 80%, а каждый пятый выбирает и электронные. Есть и такие, кто выбирает слушать книги в аудиоформате – каждый десятый юный читатель.

Какой формат книг выбирают дети / инфографика из отчета исследования

Жанры-лидеры выбранных книг среди детей и подростков – фантастика, фэнтези – 39%. Следующими идут учебники, книги для детей, подростков, а затем – современные детективы.

Важным изменением является, что дети стали чаще, чем в прошлом году, просить родителей или других взрослых купить им книгу (32% опрошенных против 21%).

Среди источников, откуда дети берут книги, чаще указано, что школьники стали одалживать их друг у друга и брать в библиотеке. Меньше – книги полученные в подарок, купленные или из домашней библиотеки.

Кто читает больше всего

Интересовало исследователей и кто активнее читатель – мальчики или девочки. Мальчики читают существенно меньше девушек!

Мальчики чаще девушек говорят, что не читают никогда (12% против 9%), зато девочки читают ежедневно чаще, чем мальчики (29% против 21%).

Справка! Детскую читательскую аудиторию исследовали путем репрезентативного опроса, на которое выделялось до 10 минут. Анкета содержала 34 вопроса: 8 социально-демографических, 26 содержательных вопросов. Опрос был всеукраинским (по выбору неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и АР Крым). Реализованная выборка исследования составила 1076 человек. Срок проведения исследования: сентябрь 2024 года.