О дате запуска услуги "еКнига" сообщила первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко, пишет 24 Канал ссылаясь на Интерфакс-Украина. Смотрите также Приобщайтесь к чтению с программой "еКнига": кто может получить деньги и как их потратить Когда станет доступной услуга "еКнига" Услуга "еКнига" для 18-летних заработает с 16 декабря. Благодаря услуге молодые украинцы смогут получить от государства 908 гривен единовременной выплаты на книги.

"еКнига" запустится, мы надеемся, уже в понедельник. Книжные магазины уже на низком старте и готовы с этим работать,

– сказала Галина Григоренко

Заместитель министра отметила, что 18-летние являются приоритетной целевой аудиторией, в которой стоит продвигать чтение.

Я уверена, что привычка читать с родителями, читать в школе формируется не в 18 лет. Если в 18 лет мы даем этот подарок молодому человеку, чтобы он смог купить в любом формате книгу, то начинать нужно раньше,

– отметила заместитель министра.

Напомним, что Закон о книжных сертификатах президент подписал еще в июне этого года. Единовременную выплату смогут получить украинцы, которым после 1 января 2024 года исполнилось 18 лет.

Однако, директор Украинского института книги Александра Коваль заявила, что в 2025 году средств хватит только на 50% 18-летних, а выделенная сумма может составлять 372 миллиона гривен. Кому не хватит средств, то они смогут воспользоваться программой в 2026 году – те кому 18 лет исполнилось в 2024 году и исполнится в 2025 году.

Средства можно потратить и на бумажные, и на электронные книги в магазинах, которые будут определены в приложении.