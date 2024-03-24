Скільки днів триватимуть весняні канікули у школах України у 2024 році

У 2024 році у більшості шкіл України будуть весняні канікули. Більшість учнів відпочиватиме від навчання вже з понеділка.

Так, саме 25 березня стартують весняні канікули у школах України. Скільки вони триватимуть, розповідає Освіта 24.

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Скільки триватимуть весняні канікули 2024

Здебільшого весняні канікули у школах України у 2024 році відбудуться у межах 25 – 31 березня 2024 року. Однак не у всіх регіонах нашої країни.

Так, учні відпочиватимуть переважно один тиждень від навчання цієї весни.

Графіки канікул, до слова, по регіонах України і навіть у межах одного міста можуть відрізнятися. Усе тому, що школи у межах цього навчального року можуть самостійно встановлювати дати відпочинку учнів за рішенням педагогічної ради.

Зауважимо, що цей навчальний рік стартував 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.

Більше інформації на тему весняних канікул у школах

Раніше ми розповідали про те, коли закінчиться навчальний рік 2023/2024 у школах України та стартують літні канікули.

Деталі читайте за посиланням.

Також ви можете дізнатися, коли будуть весняні канікули у різних регіонах нашої держави.

Конкретні дати можна знайти за цим покликанням.