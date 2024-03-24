Скільки днів триватимуть весняні канікули у школах України у 2024 році
У 2024 році у більшості шкіл України будуть весняні канікули. Більшість учнів відпочиватиме від навчання вже з понеділка.
Так, саме 25 березня стартують весняні канікули у школах України. Скільки вони триватимуть, розповідає Освіта 24.
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Скільки триватимуть весняні канікули 2024
Здебільшого весняні канікули у школах України у 2024 році відбудуться у межах 25 – 31 березня 2024 року. Однак не у всіх регіонах нашої країни.
Так, учні відпочиватимуть переважно один тиждень від навчання цієї весни.
Графіки канікул, до слова, по регіонах України і навіть у межах одного міста можуть відрізнятися. Усе тому, що школи у межах цього навчального року можуть самостійно встановлювати дати відпочинку учнів за рішенням педагогічної ради.
Зауважимо, що цей навчальний рік стартував 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням.
Більше інформації на тему весняних канікул у школах
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- Деталі читайте за посиланням.
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