Так, именно 25 марта стартуют весенние каникулы в школах Украины. Сколько они продлятся, рассказывает Образование 24.

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Сколько будут длиться весенние каникулы 2024

В основном весенние каникулы в школах Украины в 2024 году состоятся в пределах 25 – 31 марта 2024 года. Однако не во всех регионах нашей страны.

Так, ученики будут отдыхать преимущественно одну неделю от учебы этой весной.

Графики каникул, к слову, по регионам Украины и даже в пределах одного города могут отличаться. Все потому, что школы в рамках этого учебного года могут самостоятельно устанавливать даты отдыха учеников по решению педагогического совета.

Заметим, что этот учебный год стартовал 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.

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