Так, именно 25 марта стартуют весенние каникулы в школах Украины. Сколько они продлятся, рассказывает Образование 24.
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Сколько будут длиться весенние каникулы 2024
В основном весенние каникулы в школах Украины в 2024 году состоятся в пределах 25 – 31 марта 2024 года. Однако не во всех регионах нашей страны.
Так, ученики будут отдыхать преимущественно одну неделю от учебы этой весной.
Графики каникул, к слову, по регионам Украины и даже в пределах одного города могут отличаться. Все потому, что школы в рамках этого учебного года могут самостоятельно устанавливать даты отдыха учеников по решению педагогического совета.
Заметим, что этот учебный год стартовал 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.
Больше информации на тему весенних каникул в школах
- Ранее мы рассказывали о том, когда закончится учебный год 2023/2024 в школах Украины и стартуют летние каникулы.
- Детали читайте по ссылке.
- Также вы можете узнать, когда будут весенние каникулы в разных регионах нашего государства.
- Конкретные даты можно найти по этой ссылке.