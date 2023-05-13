Суттєве скорочення: скільки іноземних студентів зупинили навчання в Україні

До повномасштабного вторгення російських окупантів в Україні навчалися тисячі іноземних студентів. Через війну їхня кількість скоротилася на третину.

Як розповіла директорка Українського державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова, наші виші втратили тисячі іноземних студентів. За підрахунками, йдеться про 20 тисяч людей, які через війну продовжили навчання в університетах інших держав.

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До повномасштабного вторгення російських окупантів в Україні навчалися більш як 84 тисячі людей. Після початку війни кількість заявок залишилася на попередньому рівні, але приїжджати до країни стало втроє менше студентів.

Щороку до України приїздили від 15 до 20 тисяч іноземних студентів. Ми реєстрували майже 50 тисяч запрошень на навчання для іноземних громадян, а прибували до країни трохи більш як третина від цієї кількості,

– розповіла Шаповал.

Згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, на початку 2023 року у вишах України навчалися 51 676 іноземців. Це на 30 тисяч менше, аніж до початку війни. Варто також врахувати, що більшість цих студентів навчалися за контрактом, тож університети втратили значну частину бюджету.

"Кожен студент щомісяця залишав тут майже тисячу доларів – витрачав на навчання, проживання, харчування, і для нас важливо зберегти це джерело додаткового фінансування закладів вищої освіти і постачання іноземної валюти в країну", – додала Шаповал.