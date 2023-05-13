Как рассказала директор Украинского государственного центра международного образования Елена Шаповалова, наши вузы потеряли тысячи иностранных студентов. По подсчетам, речь идет о 20 тысячах людей, которые из-за войны продолжили обучение в университетах других государств.

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До полномасштабного вторжения российских окупантов в Украине обучались более 84 тысяч человек. После начала войны количество заявок осталось на прежнем уровне, но приезжать в страну стало втрое меньше студентов.

Каждый год в Украину приезжали от 15 до 20 тысяч иностранных студентов. Мы регистрировали почти 50 тысяч приглашений на обучение для иностранных граждан, а прибывали в страну чуть более трети этого количества,

– рассказала Шаповал.

Согласно данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, в начале 2023 года в вузах Украины обучалось 51 676 иностранцев. Это на 30 тысяч меньше, чем до начала войны. Следует также учесть, что большинство этих студентов учились по контракту и университеты потеряли значительную часть бюджета.

"Каждый студент ежемесячно оставлял здесь почти тысячу долларов – тратил на обучение, проживание, питание, и для нас важно сохранить этот источник дополнительного финансирования заведений высшего образования и поставки иностранной валюты в страну", – добавила Шаповал.