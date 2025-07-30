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Освіта Освіта в Україні Яка вартість здобуття освіти економіста у вишах у 2025 році
30 липня, 22:29
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Яка вартість здобуття освіти економіста у вишах у 2025 році

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2025 році вартість навчання на економічному факультеті в українських університетах коливається від 42,2 до 76,6 тисяч гривень.
  • Середня вартість навчання становить 57,020 тисяч гривень.

В Україні триває цьогорічна вступна кампанія. Вартість навчання у вишах суттєво зросла.

Тож вступникам на окремих спеціальностях варто очікувати зовсім інші цифри, ніж вони сподівалися. Зокрема, на тих, які є популярними серед абітурієнтів, інформує 24 Канал

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Яка вартість навчання на економіста?

Економістів, як і юристів, українські виші традиційно випускають більше ніж потрібно ринку праці, зазначає The page. 

Все ж попит саме на ці спеціальності знизився несуттєво. 

У 2025 році вартість року навчання на економічному факультеті у популярних серед вступників університетах така: 

  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 45 тисячі гривень (+15%);
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 76,6 тисячі гривень (+63%);
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 53,7 тисячі гривень (+35%);
  • Державний торговельно-економічний університет – 42,2 тисячі гривень (0%);
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 67,6 тисячі гривень (+25%);

Середня вартість навчання – 57,020 тисячі гривень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

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