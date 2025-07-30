Тож вступникам на окремих спеціальностях варто очікувати зовсім інші цифри, ніж вони сподівалися. Зокрема, на тих, які є популярними серед абітурієнтів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Які ціни на навчання у Харківському університеті імені Каразіна

Яка вартість навчання на економіста?

Економістів, як і юристів, українські виші традиційно випускають більше ніж потрібно ринку праці, зазначає The page.

Все ж попит саме на ці спеціальності знизився несуттєво.

У 2025 році вартість року навчання на економічному факультеті у популярних серед вступників університетах така:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 45 тисячі гривень (+15%);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 76,6 тисячі гривень (+63%);

Львівський національний університет імені Івана Франка – 53,7 тисячі гривень (+35%);

Державний торговельно-економічний університет – 42,2 тисячі гривень (0%);

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 67,6 тисячі гривень (+25%);

Середня вартість навчання – 57,020 тисячі гривень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Раніше ми розповідали, скільки коштує рік навчання на "Комп'ютерних науках" та "Інженерії програмного забезпечення".