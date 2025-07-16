Скільки коштує навчання у вишах на маркетолога, фінансиста, банкіра

В Україні триває вступна кампанія 2025 року. Ціни на навчання у вишах цьогоріч зросли.

Для майбутніх маркетологів тепер діє підвищувальний коефіцієнт до вартості освіти 1,25. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The page.

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Яка вартість навчання у вишах на спеціальності "Маркетинг"?

Ціни у більшості найкращих вишів на цій спеціальності зросли. У 2025 році вони такі:

Державний торговельно-економічний університет – 42,2 тисячі гривень (0%);

КНЕУ імені Вадима Гетьмана: 48 тисяч гривень (+15%);

Львівська політехніка: 56,8 тис. грн (+54%);

ЛНУ імені Івана Франка: 53,7 тисячі гривень (+47%);

НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського: 67,6 тисячі гривень (+54%).

Середня вартість – 53,66 тисячі гривень.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Скільки коштує на фінансиста, банкіра?

Якщо ви хочете навчатися на спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", варто розуміти, що ціни на таку освіту також стрімко зростають. Як і для усього економіко-правового напрямку навчання.

Варто розраховувати на такі суми у популярних вишах:

ЛНУ імені Івана Франка: 53,7 тисячі гривень (+55%);

КНЕУ імені Вадима Гетьмана: 45 тисяч гривень (+15%);

Державний торговельно-економічний університет: 42,2 тисячі гривень (0%);

Львівська політехніка: 56,8 тисячі гривень (+81%);

КНУ імені Тараса Шевченка: 78,2 тисячі гривень (+54%);

Середня вартість – 55,18 тисячі гривень.

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