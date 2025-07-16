Для будущих маркетологов теперь действует повышающий коэффициент к стоимости образования 1,25. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The page.

Смотрите также Обнародовали консолидированный рейтинг вузов Украины – 2025

Какова стоимость обучения в вузах на специальности "Маркетинг"?

Цены в большинстве лучших вузов на этой специальности выросли. В 2025 году они такие:

Государственный торгово-экономический университет – 42,2 тысячи гривен (0%);

КНЭУ имени Вадима Гетьмана: 48 тысяч гривен (+15%);

Львовская политехника: 56,8 тыс. грн (+54%);

ЛНУ имени Ивана Франко: 53,7 тысяч гривен (+47%);

НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского: 67,6 тысячи гривен (+54%).

Средняя стоимость – 53,66 тысячи гривен.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Сколько стоит на финансиста, банкира?

Если вы хотите учиться на специальности "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", стоит понимать, что цены на такое образование также стремительно растут. Как и для всего экономико-правового направления обучения.

Стоит рассчитывать на такие суммы в популярных вузах:

ЛНУ имени Ивана Франко: 53,7 тысячи гривен (+55%);

КНЭУ имени Вадима Гетьмана: 45 тысяч гривен (+15%);

Государственный торгово-экономический университет: 42,2 тысячи гривен (0%);

Львовская политехника: 56,8 тысячи гривен (+81%);

КНУ имени Тараса Шевченко: 78,2 тысячи гривен (+54%);

Средняя стоимость – 55,18 тысячи гривен.

Мы также рассказывали, сколько стоит год обучения на "Компьютерных науках" и "Инженерии программного обеспечения".