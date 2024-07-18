Скільки коштує рік навчання на філології у топових вишах України

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Спеціальності, які мають значний попит серед вступників, здебільшого не змінилися.

Доволі часто абітурієнти прагнуть вступити на філологію та вивчати іноземні мови. Скільки коштує вивчення мови у вишах, зокрема англійської, читайте далі.

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Скільки коштує рік навчання на англійській філології

Торік вступники подали 40 186 заяв на спеціальність "Філологія". Сюди входить широкий перелік освітніх програм від української мови і літератури, фольклористики, прикладної лінгвістики до перекладу з іноземних мов тощо. Вартість навчання на різних освітніх програмах відрізняється.

У найпопулярніших серед вступників на філологічну спеціальність вишах вартість навчання на філолога така:

• Львівський національний університет імені Івана Франка отримав 2373 заяви (на філологію загалом) і посів першу сходинку з великим відривом. Тут рік навчання за освітньою програмою "Українська мова і література" коштує 34,68 тисячі гривень. За програмою "Англійська та друга іноземні мови і літератури" – 48,952 тисячі гривень. За рік вартість останньої зросла на 14,9%;

• Київський національний лінгвістичний університет (1492 заяви) – 66,2 тисячі гривень (+28,8%);

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1121 заява) – 52,1 тисячі гривень (0%);

• Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1060 заяв) – 44 тисячі гривень (+10%);

• Київський університет імені Бориса Грінченка (1044 заяв) – 46 тисяч гривень;

Отже, середня вартість вивчення англійської у згаданих ЗВО для вступників 2024 року – 51,45 тисячі гривень.

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