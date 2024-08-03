Яка середня ціна року навчання на бакалавраті у різних вишах України
3 серпня 2024, 12:56Читать новость на русском
Джерело:Osvita.ua
В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Абітурієнти зараз пильно стежать за статусами своїх поданих заяв на вступ.
У таблиці нижче ті, хто має намір вступати на контрактну форму, можуть знайти актуальні відомості про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
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Скільки коштує навчання на бакалавраті у ЗВО
Інформацію подали за такими видами конкурсних пропозицій:
Дані про вартість навчання отримані інформаційною системою Вступ.ОСВІТА.UA з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс" станом на 10 липня 2024 року.
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ БАКАЛАВРА
|ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
|СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
|СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ (ГРН)
|МЕДІАНА (ГРН)
|МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ (ГРН)
|МАКСИМАЛЬНА ВАРТІСТЬ (ГРН)
|Аграрні науки та продовольство
|Агрономія
|22333
|21000
|12500
|32500
|Аграрні науки та продовольство
|Захист і карантин рослин
|21515
|20540
|12500
|30990
|Аграрні науки та продовольство
|Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
|23064
|20540
|12500
|34000
|Аграрні науки та продовольство
|Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
|20144
|20000
|12500
|26030
|Аграрні науки та продовольство
|Лісове господарство
|23298
|23300
|12500
|34000
|Аграрні науки та продовольство
|Садово-паркове господарство
|22608
|22000
|12500
|38100
|Аграрні науки та продовольство
|Водні біоресурси та аквакультура
|22407
|23900
|11500
|31000
|Аграрні науки та продовольство
|Агроінженерія
|21638
|20000
|12500
|32000
|Архітектура та будівництво
|Архітектура та містобудування
|31115
|30000
|21000
|90000
|Архітектура та будівництво
|Будівництво та цивільна інженерія
|22994
|22000
|13600
|36200
|Архітектура та будівництво
|Геодезія та землеустрій
|24553
|23900
|13000
|43300
|Архітектура та будівництво
|Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
|21873
|20200
|11000
|31000
|Біологія
|Біологія та біохімія
|26004
|24000
|13200
|42000
|Богослов'я
|Богослов'я
|35169
|18200
|8100
|129000
|Ветеринарія
|Ветеринарна медицина (магістр)
|30391
|29700
|21200
|40000
|Виробництво та технології
|Харчові технології
|22858
|22950
|12500
|35500
|Виробництво та технології
|Технології легкої промисловості
|24046
|26600
|15400
|31000
|Виробництво та технології
|Технології захисту навколишнього середовища
|22415
|20500
|13600
|32900
|Виробництво та технології
|Гірництво
|23778
|24000
|18000
|31500
|Виробництво та технології
|Нафтогазова інженерія та технології
|24869
|22950
|16900
|31500
|Виробництво та технології
|Видавництво та поліграфія
|24955
|22000
|19000
|35000
|Виробництво та технології
|Деревообробні та меблеві технології
|22238
|23000
|18512
|25720
|Гуманітарні науки
|Релігієзнавство
|25420
|21690
|20200
|38100
|Гуманітарні науки
|Історія та археологія
|27834
|24000
|12800
|129000
|Гуманітарні науки
|Філософія
|28967
|28200
|18000
|60000
|Гуманітарні науки
|Культурологія
|31526
|28200
|18000
|129000
|Гуманітарні науки
|Філологія
|35435
|31900
|17000
|129000
|Електрична інженерія
|Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
|21981
|21000
|12500
|34800
|Електрична інженерія
|Енергетичне машинобудування
|21546
|21000
|12500
|35700
|Електрична інженерія
|Атомна енергетика
|25000
|27900
|18000
|29100
|Електрична інженерія
|Теплоенергетика
|20608
|19900
|13560
|31000
|Електрична інженерія
|Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
|20966
|20000
|12900
|31000
|Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
|Електроніка
|24208
|24000
|14000
|38100
|Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
|Електронні комунікації та радіотехніка
|25232
|24100
|14000
|45500
|Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
|Авіоніка
|24089
|21900
|19900
|32900
|Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
|Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
|24932
|24100
|14000
|70000
|Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
|Інформаційно-вимірювальні технології
|23358
|21900
|13500
|34800
|Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
|Мікро- та наносистемна техніка
|25046
|24350
|18000
|34800
|Журналістика
|Журналістика
|33741
|30700
|18700
|89900
|Інформаційні технології
|Інженерія програмного забезпечення
|37848
|30485
|17800
|321003
|Інформаційні технології
|Комп'ютерні науки
|36942
|31990
|18700
|129000
|Інформаційні технології
|Комп'ютерна інженерія
|30943
|30000
|13200
|120000
|Інформаційні технології
|Системний аналіз
|42209
|31900
|17000
|321003
|Інформаційні технології
|Кібербезпека та захист інформації
|35983
|33000
|19700
|120000
|Інформаційні технології
|Інформаційні системи та технології
|33900
|31800
|19800
|93000
|Культура і мистецтво
|Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
|46412
|51000
|20000
|67060
|Культура і мистецтво
|Дизайн
|33207
|30000
|19000
|65340
|Культура і мистецтво
|Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
|31743
|30000
|13500
|50820
|Культура і мистецтво
|Хореографія
|30665
|27345
|12800
|63500
|Культура і мистецтво
|Музичне мистецтво
|42658
|43200
|18900
|63500
|Культура і мистецтво
|Сценічне мистецтво
|40300
|39700
|18900
|67060
|Культура і мистецтво
|Музеєзнавство, пам'яткознавство
|30598
|29550
|18500
|40000
|Культура і мистецтво
|Менеджмент соціокультурної діяльності
|33913
|30700
|20000
|63500
|Культура і мистецтво
|Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
|25966
|23700
|17000
|55000
|Математика та статистика
|Математика
|27105
|27900
|18000
|38600
|Математика та статистика
|Статистика
|30637
|28900
|18000
|52890
|Математика та статистика
|Прикладна математика
|32613
|29300
|18000
|80000
|Механічна інженерія
|Прикладна механіка
|22046
|21000
|12500
|34000
|Механічна інженерія
|Матеріалознавство
|21808
|20570
|13500
|31000
|Механічна інженерія
|Галузеве машинобудування
|21699
|21000
|12500
|32420
|Механічна інженерія
|Авіаційна та ракетно-космічна техніка
|26100
|21000
|14000
|85000
|Механічна інженерія
|Суднобудування
|15183
|14000
|14000
|21100
|Механічна інженерія
|Металургія
|22577
|20570
|18000
|32420
|Міжнародні відносини
|Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
|38374
|34200
|20000
|89900
|Міжнародні відносини
|Міжнародні економічні відносини
|35238
|31800
|19700
|110000
|Міжнародні відносини
|Міжнародне право
|39134
|39550
|22100
|66600
|Освіта/Педагогіка
|Освітні, педагогічні науки
|23275
|22100
|18000
|32000
|Освіта/Педагогіка
|Дошкільна освіта
|23491
|23360
|12000
|45900
|Освіта/Педагогіка
|Початкова освіта
|25364
|24500
|12000
|60000
|Освіта/Педагогіка
|Середня освіта (за предметними спеціальностями)
|24770
|24200
|12000
|98720
|Освіта/Педагогіка
|Професійна освіта (за спеціалізаціями)
|22279
|21000
|12500
|35200
|Освіта/Педагогіка
|Спеціальна освіта
|24358
|23500
|12800
|43800
|Освіта/Педагогіка
|Фізична культура і спорт
|25120
|25000
|12800
|38600
|Охорона здоров'я
|Медсестринство (бакалавр)
|30005
|29850
|20000
|38856
|Охорона здоров'я
|Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр)
|31141
|32550
|17240
|50900
|Охорона здоров'я
|Терапія та реабілітація (бакалавр)
|30300
|30700
|15650
|49604
|Охорона здоров'я
|Громадське здоров'я (бакалавр)
|36063
|30475
|24000
|68234
|Охорона здоров'я
|Фармація, промислова фармація (бакалавр)
|29275
|29275
|25850
|32700
|Охорона здоров'я
|Медицина (магістр)
|46065
|44850
|30000
|75960
|Охорона здоров'я
|Стоматологія (магістр)
|48691
|48800
|31500
|71493
|Охорона здоров'я
|Фармація, промислова фармація (магістр)
|34915
|34950
|21630
|58568
|Охорона здоров'я
|Медична психологія (магістр)
|39810
|36700
|28800
|69500
|Охорона здоров'я
|Педіатрія (магістр)
|40011
|38800
|27380
|57000
|Право
|Право
|34154
|30650
|16000
|129000
|Природничі науки
|Екологія
|23488
|22350
|12500
|42000
|Природничі науки
|Хімія
|26847
|26500
|18000
|40000
|Природничі науки
|Науки про Землю
|27192
|24999
|18000
|38100
|Природничі науки
|Фізика та астрономія
|28624
|28600
|18000
|40000
|Природничі науки
|Прикладна фізика та наноматеріали
|24528
|19860
|10100
|38100
|Природничі науки
|Географія
|27777
|26700
|10500
|38100
|Публічне управління та адміністрування
|Публічне управління та адміністрування
|29648
|29150
|17800
|50900
|Соціальна робота
|Соціальна робота
|25402
|23400
|12500
|129000
|Соціальна робота
|Соціальне забезпечення
|26868
|26800
|18900
|35500
|Соціальні та поведінкові науки
|Економіка
|30775
|28000
|14600
|120000
|Соціальні та поведінкові науки
|Політологія
|33346
|30650
|21000
|129000
|Соціальні та поведінкові науки
|Психологія
|32815
|29400
|17100
|315000
|Соціальні та поведінкові науки
|Соціологія
|34806
|29250
|23060
|129000
|Сфера обслуговування
|Готельно-ресторанна справа
|29087
|27950
|17500
|89900
|Сфера обслуговування
|Туризм і рекреація
|29143
|27345
|17000
|89900
|Транспорт
|Морський та внутрішній водний транспорт
|40928
|41500
|14000
|54500
|Транспорт
|Авіаційний транспорт
|29097
|27430
|20000
|43900
|Транспорт
|Залізничний транспорт
|20053
|19860
|14990
|32400
|Транспорт
|Автомобільний транспорт
|23183
|21000
|14200
|34000
|Транспорт
|Транспортні технології
|23226
|22900
|14490
|34310
|Управління та адміністрування
|Облік і оподаткування
|28210
|27200
|14400
|89900
|Управління та адміністрування
|Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
|30546
|27738
|15000
|321003
|Управління та адміністрування
|Менеджмент
|31486
|27900
|2000
|321003
|Управління та адміністрування
|Маркетинг
|33312
|28000
|18000
|321003
|Управління та адміністрування
|Підприємництво та торгівля
|28733
|28000
|18700
|50900
|Хімічна інженерія та біоінженерія
|Хімічні технології та інженерія
|22488
|21000
|15300
|31000
|Хімічна інженерія та біоінженерія
|Біотехнології та біоінженерія
|24763
|23900
|13000
|38100
|Хімічна інженерія та біоінженерія
|Біомедична інженерія
|24779
|24000
|18000
|32900
|Цивільна безпека
|Пожежна безпека
|29514
|26500
|24000
|39000
|Цивільна безпека
|Правоохоронна діяльність
|29774
|28900
|19180
|42000
|Цивільна безпека
|Цивільна безпека
|23443
|23500
|14990
|34000