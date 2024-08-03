Яка середня ціна року навчання на бакалавраті у різних вишах України

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Абітурієнти зараз пильно стежать за статусами своїх поданих заяв на вступ.

У таблиці нижче ті, хто має намір вступати на контрактну форму, можуть знайти актуальні відомості про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

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Скільки коштує навчання на бакалавраті у ЗВО

Інформацію подали за такими видами конкурсних пропозицій:

Дані про вартість навчання отримані інформаційною системою Вступ.ОСВІТА.UA з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс" станом на 10 липня 2024 року.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ БАКАЛАВРА