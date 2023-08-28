Збираємо дитину у 1 клас: скільки треба витратити на необхідне для дівчинки та хлопчика

28 серпня 2023, 19:54
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Джерело:

Вікна

Батьки першокласників активно готують своїх учнів до школи. При цьому намагаються купити їм усе необхідне.

Які середні ціни на товари, канцелярію та одяг для дівчаток і хлопчиків, читайте далі.

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Скільки коштує зібрати дитину в 1 клас у 2023 році

Так, середні ціни на одяг, взуття та прикраси такі:

Для дівчаток

Шкільна форма (ціна у гривнях):

  • жакет – від 200 до 2 000;
  • штани – 350 – 2 200;
  • спідниця – 120 – 1 200;
  • сарафан – 200 – 1 450;
  • білі сорочки: з довгим рукавом – 290 – 1 000 грн, з коротким – 260 – 933;
  • вишиванка – 350 – 2 000;
  • гольф – 150 – 930;
  • білі колготи – 33 – 155.

Спортивний одяг на урок фізкультури:

  • футболка – 100 – 800;
  • спортивні штани чи легінси – 162 – 1 690.

Взуття:

  • урочисте взуття – 160 – 2 600;
  • змінне взуття для класу – 200 – 1 800;
  • спортивне взуття – 500 – 2 000;
  • чешки – 150 – 1 115.

Білі бантики та гумки для волосся – 34 – 500 гривень.

Для хлопчиків

Шкільна форма (ціна у гривнях):

  • піджак – 289 – 2 216;
  • жилет – 266 – 570;
  • білі сорочки: з довгим рукавом – 250 – 1 580, з коротким – 300 – 450;
  • гольф – 109 – 1 452;
  • краватка чи метелик – 38 – 450.

Спортивний одяг для уроків фізкультури:

  • футболка – 90 – 1 657;
  • спортивні штани – 150 – 2 024.

Взуття:

  • спортивне взуття – 400 – 2 000;
  • урочисте взуття – 300 – 2 500;
  • змінне взуття для класу – 100 – 1 843;
  • чешки – 150 – 1 115.
Так, аби зібрати дівчинку до школи, батькам доведеться викласти від 3200 до 22 400 гривень. На збір  хлопчика доведеться витратити від 2 400 до 17 800 гривень у середньому. 
Автор: Марія Волошин