Збираємо дитину у 1 клас: скільки треба витратити на необхідне для дівчинки та хлопчика
28 серпня 2023, 19:54Читать новость на русском
Джерело:Вікна
Батьки першокласників активно готують своїх учнів до школи. При цьому намагаються купити їм усе необхідне.
Які середні ціни на товари, канцелярію та одяг для дівчаток і хлопчиків, читайте далі.
Дивіться також Збираємо першокласника до школи: що обов'язково купити дитині, а що буде зайвим
Скільки коштує зібрати дитину в 1 клас у 2023 році
Так, середні ціни на одяг, взуття та прикраси такі:
Для дівчаток
Шкільна форма (ціна у гривнях):
- жакет – від 200 до 2 000;
- штани – 350 – 2 200;
- спідниця – 120 – 1 200;
- сарафан – 200 – 1 450;
- білі сорочки: з довгим рукавом – 290 – 1 000 грн, з коротким – 260 – 933;
- вишиванка – 350 – 2 000;
- гольф – 150 – 930;
- білі колготи – 33 – 155.
Спортивний одяг на урок фізкультури:
- футболка – 100 – 800;
- спортивні штани чи легінси – 162 – 1 690.
Взуття:
- урочисте взуття – 160 – 2 600;
- змінне взуття для класу – 200 – 1 800;
- спортивне взуття – 500 – 2 000;
- чешки – 150 – 1 115.
Білі бантики та гумки для волосся – 34 – 500 гривень.
Для хлопчиків
Шкільна форма (ціна у гривнях):
- піджак – 289 – 2 216;
- жилет – 266 – 570;
- білі сорочки: з довгим рукавом – 250 – 1 580, з коротким – 300 – 450;
- гольф – 109 – 1 452;
- краватка чи метелик – 38 – 450.
Спортивний одяг для уроків фізкультури:
- футболка – 90 – 1 657;
- спортивні штани – 150 – 2 024.
Взуття:
- спортивне взуття – 400 – 2 000;
- урочисте взуття – 300 – 2 500;
- змінне взуття для класу – 100 – 1 843;
- чешки – 150 – 1 115.