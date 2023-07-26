Таке не приходило у голову навіть маніякам: скільки українських шкіл росіяни зруйнували вщент

Російські окупанти впродовж повномасштабного вторгнення без упину обстрілюють цивільну інфраструктуру. Серед "популярних" мішеней окупантів опинилися школи.

Попри війну Україна намагається зробити все, аби гарантувати безпеку освітнього процесу. Втім, ворог постійно атакує ракетами та здійснює артилерійські обстріли, і заклади освіти часто стають мішенями для його снарядів.

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Скільки шкіл знищили окупанти

Як повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, за час повномасштабної війни російські окупанти завдали великої шкоди освітнім об'єктам в Україні.

Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Понад 300 закладів освіти зруйновано,

– сказав він.

Ще понад 1000 закладів освіти зазнали пошкоджень, і лише подальша експертиза з'ясує, чи підлягають вони відновленню. Лісовий нагадав, що до нового навчального року всі заклади освіти повинні мати обладнане укриття, на що виділили 1,5 мільярда гривень.

Третина шкіл та університетів вже завершили відповідну роботу. 9 тисяч шкіл з 13 вже готові приймати учнів, інші повинні завершити процес обладнання укриттів до 1 вересня.

Лісовий також наголосив, що в регіонах, які наближені до зони бойових дій, навчання з метою безпеки будуть проводити лише онлайн.