За парти повернулися сотні тисяч дітей: чи вистачає всім укриттів на випадок атаки росіян
Міністр освіти Оксен Лісовий розповів, скільки дітей цього року вже вдалося повернути за шкільні парти. Попередні плани вдалося виконати, але ділянка роботи щодо укриттів залишається відкритою.
Повернення учнів у школи
Як розповів міністр освіти Оксен Лісовий в телемарафоні, вже зараз в Україні за парти вдалося повернути приблизно 500 тисяч учнів. За його словами, аудиторне навчання проходить без проблем, передає 24 Канал.
Разом з тим головною проблемою залишається наявність та облаштування укриттів.
Ми планували повернути у школи приблизно цю ж кількість учнів. Але перше завдання, яке ми ставили перед собою, від президента України до директорів шкіл – це безпека дітей. На жаль, далеко не усі регіони можуть вивести сьогодні дітей в аудиторне навчання,
– сказав Лісовий.
Також міністр підкреслив навчання в класах ефективніше за дистанційне. Зокрема, завдяки йому можна буде говорити про відновлення освітніх втрат та повернення якісного рівня освіти.Важливо! Частина дітей не може повернутися у школи з об'єктивних причин – у Харківській та Запорізькій областях снаряди прилітають надто швидко, тому укриття не можуть гарантувати безпеку.
Будівництво укриттів у закладах освіти продовжується. Цього року на відповідні заходи виділили 1,5 мільярда гривень, у наступному році бюджет на укриття повинен вирости до 2,5 мільйонів.