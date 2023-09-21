Возвращение учащихся в школы

Как рассказал министр образования Оксен Лесной в телемарафоне, уже сейчас в Украине за парты удалось вернуть около 500 тысяч учеников. По его словам, аудиторная учеба проходит без проблем, передает 24 Канал.

Вместе с тем, главной проблемой остается наличие и обустройство укрытий.

Мы планировали вернуть в школы примерно то же количество учащихся. Но первая задача, которую мы ставили перед собой, от президента Украины до директоров школ – это безопасность детей. К сожалению, далеко не все регионы могут вывести сегодня детей в аудиторную учебу,

– сказал Лесной.

Также министр подчеркнул обучение в классах эффективнее дистанционного. В частности, благодаря ему можно будет говорить о восстановлении образовательных потерь и возвращении качественного уровня образования.

Важно! Часть детей не может вернуться в школы по объективным причинам – в Харьковской и Запорожской областях снаряды прилетают слишком быстро, поэтому укрытия не могут обеспечить безопасность.

Строительство укрытий в учебных заведениях продолжается. В этом году на соответствующие мероприятия было выделено 1,5 миллиарда гривен, в следующем году бюджет на укрытие должен вырасти до 2,5 миллионов.