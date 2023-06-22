Скільки учасників вирішили не прийти на НМТ

Основна сесія НМТ-2023 вже завершилася. Певний відсоток випускників не змогли прийти на іспит.

Після основної сесії НМТ УЦОЯО підбиває підсумки тестування. Деякі з них доволі неочікувані.

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Скільки учасників не прийшли на НМТ

Попри те, що в Україні триває війна, і часто лунають сигнали повітряної тривоги, учасники, які складали іспит всередині країни, показали кращу явку, аніж ті, хто зареєструвався за кордоном. Загалом на НМТ зареєструвалися понад 281 тисяча випускників, з них – 23 тисячі в 30 різних країнах.

Понад 93% учасників прийшли до екзаменаційних центрів, щоб отримати результати вступних іспитів. Якщо говорити про закордон, то наші числа статистики дещо нижчі,

– заявили в УЦОЯО.

Ця тенденція свідчить про те, що випускники, які опинилися за кордоном, планують вступати в українські виші.

Нагадаємо, результати НМТ прийдуть 28 червня в електронні кабінети учасників.