После основной сессии НМТ УЦОКО подводит итоги тестирования. Некоторые из них достаточно неожиданны.

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Сколько участников не пришли на НМТ

Несмотря на то, что в Украине идет война, и часто раздаются сигналы воздушной тревоги, участники, которые сдавали экзамен внутри страны, показали лучшую явку, чем те, кто зарегистрировался за границей. Всего на НМТ зарегистрировались более 281 тысячи выпускников, из них – 23 тысячи в 30 разных странах.

Более 93% участников пришли в экзаменационные центры, чтобы получить результаты вступительных экзаменов. Если говорить о загранице, то наши числа статистики несколько ниже,

– заявили в УЦОКО.

Эта тенденция свидетельствует о том, что оказавшиеся за рубежом выпускники планируют поступать в украинские вузы.

Напомним, результаты НМТ придут 28 июня в электронные кабинеты участников.