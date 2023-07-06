Рідну мову потрібно знати: скільки громадян погано володіють українською

Після початку повномасштабного вторгнення українці почали масово відмовлятися від російської. Зараз залишилося вже зовсім небагато людей, для яких важко спілкуватися державною мовою.

Володіння українською мовою вкрай важливе для кожного українського громадянина. Якщо раніше вивчати її було не так багато охочих, то напад російських окупантів змусив багатьох переглянути свою позицію.

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Як громадяни володіють українською мовою

Як показали результати опитування Центру Разумкова, 69% громадян України впевнені, що вільно володіють рідною мовою. Ще 28% повідомили, що вільно спілкуються українською у побуті, але відчувають труднощі при спілкуванні на спеціальні теми.

2% сказали, що погано розуміють українську та поки що не можуть нею спілкуватися. Взагалі не розуміють української 0,6%.

Також дослідження показало, що суттєво зросла кількість громадян, які вважають солов'їну рідною. Зараз таких 78%. Наприклад, у 2006 році цей показник складав 52%, а у 2016 році – 68%.