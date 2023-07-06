Владение украинским языком крайне важно для каждого украинского гражданина. Если раньше изучать его было не так много желающих, то нападение российских оккупантов заставило многих пересмотреть свою позицию.

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Как граждане владеют украинским языком

Как показали результаты опроса Центра Разумкова, 69% граждан Украины уверены, что свободно владеют родным языком. Еще 28% сообщили, что свободно общаются на украинском в быту, но испытывают трудности при общении на специальные темы.

2% сказали, что плохо понимают украинский и пока не могут им общаться. Вообще не понимают украинский 0,6%.

Также исследование показало, что существенно возросло количество граждан, которые считают соловьиной родным. Сейчас таковых 78%. К примеру, в 2006 году этот показатель составлял 52%, а в 2016 году – 68%.