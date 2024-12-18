При найоптимістичніших прогнозах: у МОН припустили, скільки випускників шкіл буде за 15 років

Реформа вищої освіти передбачає зменшення кількості університетів до 100. Одна з причин такого рішення – значне скорочення кількості випускників.

Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України, в інтерв'ю "Українському Радіо" пояснив, чому треба зменшити кількість університетів, пише 24 Канал.

Дивіться також Що дає укрупнення університетів: пояснення заступника міністра освіти

Кількість випускників значно скоротилась

Заступник міністра розповів, що в Україні сьогодні функціонує 151 заклад вищої освіти. У підпорядкуванні Міністерства освіти – 121 заклад, інші підпорядковані Мінкульту, Міністерству охорони здоров'я та іншим міністерствам.

Реформа передбачає зменшення університетів приблизно до 100. Ця необхідність пояснюється реальною демографічною ситуацією в країні.

Наша мережа закладів вищої освіти була побудована і існувала для значно більшої кількості людей, ніж ми сьогодні маємо,

– пояснив Винницький.

Сьогодні спостерігається певне дублювання спеціальностей у вишах, якого уже не потребує країна внаслідок демографічної ситуації. Цифри невтішні – ще 15 років тому було понад 600 тисяч випускників шкіл щороку, а у 2024 році – заледве 300 тисяч.

До уваги варто взяти і той факт, що у заклади вищої освіти вступить приблизно 250 – 270 тисяч. Врахуємо і те, що молоді люди виїжджають, а частина територій окупована. А ще – в країні просто народжується менше дітей.

І якщо я візьму 15 років вперед, то я точно знаю, скільки в нас буде 17-річних випускників через 15 років. Ця цифра приблизно 250 тисяч, навіть при тому, що ми повертаємо всіх людей з-за кордону і всі окуповані території,

– прокоментував заступник міністра.

Тому, потреби утримувати таку кількість університетів немає. Уже зараз спостерігаємо картину, що у деякі виші вступає лише 200 – 300 студентів, що прийнятно для факультету, але не для усього закладу. Такі університети не можуть себе утримувати і їх слід реорганізовувати.

Михайло Винницький повідомив, що у 2024 році відбулася реорганізація 8 закладів вищої освіти.