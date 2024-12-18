Михаил Винницкий, заместитель министра образования и науки Украины, в интервью "Украинскому Радио" объяснил, почему надо уменьшить количество университетов, пишет 24 Канал.

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Количество выпускников значительно сократилось

Заместитель министра рассказал, что в Украине сегодня функционирует 151 заведение высшего образования. В подчинении Министерства образования – 121 заведение, другие подчинены Минкульту, Министерству здравоохранения и другим министерствам.

Реформа предусматривает уменьшение университетов примерно до 100. Эта необходимость объясняется реальной демографической ситуацией в стране.

Наша сеть высших учебных заведений была построена и существовала для значительно большего количества людей, чем мы сегодня имеем,

– объяснил Винницкий.

Сегодня наблюдается определенное дублирование специальностей в вузах, в котором уже не нуждается страна вследствие демографической ситуации. Цифры неутешительные – еще 15 лет назад было более 600 тысяч выпускников школ ежегодно, а в 2024 году – едва ли 300 тысяч.

Во внимание стоит взять и тот факт, что в учреждения высшего образования поступит примерно 250 – 270 тысяч. Учтем и то, что молодые люди выезжают, а часть территорий оккупирована. А еще – в стране просто рождается меньше детей.

И если я возьму 15 лет вперед, то я точно знаю, сколько у нас будет 17-летних выпускников через 15 лет. Эта цифра примерно 250 тысяч, даже при том, что мы возвращаем всех людей из-за границы и все оккупированные территории,

– прокомментировал заместитель министра.

Поэтому, потребности содержать такое количество университетов нет. Уже сейчас наблюдаем картину, что в некоторые вузы поступает только 200 – 300 студентов, что приемлемо для факультета, но не для всего заведения. Такие университеты не могут себя содержать и их следует реорганизовывать.

Михаил Винницкий сообщил, что в 2024 году состоялась реорганизация 8 высших учебных заведений.