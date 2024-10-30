Міністр освіти розповів, чи буде масове звільнення учителів

В Україні скорочується кількість учителів. Зокрема, цьому "сприяла" повномасштабна війна, адже чимало педагогів виїхало за кордон.

Про це розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю "ТСН Тиждень", передає Освіта 24. І уточнив, чи чекати у час війни масового скорочення учителів у школах, адже кількість школярів зменшилася, а мережу шкіл укрупнять.

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Чи буде масове звільнення вчителів

Міністр зазначив: боїться, що педагогів, навпаки, не вистачатиме. Усе через природний відтік, те, що вчителі пенсійного віку виходять із системи. Також учителів стає менше через міграцію: педагоги виїжджають за кордон. Чимало освітян змінює професію.

На жаль, часто хорошого педагога ми не можемо втримати у системі освіти, бо він розуміє, що може заробити більше. Є природній відтік: з початку війни у нас контингент зменшився на близько 300 тисяч учнів і близько 10 тисяч педагогів з 400 тисяч педагогів,

– розповів Лісовий.

І додав, що мережа природньо скорочуватиметься, адже демографія спонукає. Тож масових звільнень учителів боятися не варто.

Хороший вчитель точно знаходить собі роль і місце. Сьогодні є регіони, які шукають собі вчителів. Інше питання, що у нас є проблеми з деякими предметами,

– уточнив очільник МОН.

Цікаво! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий недавно заявив, що в нашій державі спостерігають нестачу вчителів у школах. Найбільше не вистачає педагогів з трьох предметів. Мовиться про вчителів інформатики, математики, англійської мови.

Як залишити вчителя працювати у школі

Також посадовець зауважив, що, аби не втрачати чимало педагогів, варто подбати про їхню зарплату. Аби вчитель не мав проблем із задоволенням своїх базових потреб, щоб фінансове питання не тиснуло на його стан.

Але дуже важливо, яке середовище у школі. Культура менеджменту шкільного – це велика проблема, з якою ми повинні працювати,

– додав міністр.

При цьому, за його словами, варто дати вчителю свободу, довіряти його творчому потенціалу та сприяти його навчанню.