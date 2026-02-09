4 цікаві українські слова: ви могли їх чути, але не розуміти, що вони означають

Чимало слів з українських словників ми з плином часу забули. Проте, дбаючи про свою мову, час повертати їх у розмовну мову.

Добірку українських слів, значення яких ви не знали, а може й не чули, пропонуємо з посиланям на популяризатора Рамі Аль Шаєра.

Дивіться також Не лише "Виш'ю" та Wish You: добірка українських слів, які однаково звучать з іноземними

Ви чули ці слова?

Читаючи, заради цікавості, українські словники, щоб поглибити власні знання, можна натрапити на слова, які зараз не вживають у розмовній мові чи майже забули. Лише можна зустріти у художній літературі і значення не може бути не зрозуміле навіть з контексту.

Популяризатор мови, музикант Рамі Айманович Аль Шаєр пропонує чергову добірку українських слів, які вразили його.

Не усі вони питомо українські, деякі запозичені, але зазнали своєї неповтоної трансформації та звучання.

Тож, чи знайомі вам ці слова:

Хабаль – коханець або ж розпусник, гульвіса.

Ти знаєш, що відколи я стала курвою, то до мене дзвонять у вікна всі хабалі, я тобі більше не жінка, такої жінки тобі не треба. (Василь Стефаник).

Шафарня – скриня, комора, місце для зберігання речей.

У неділю по обіді Жменяк сидів на шафарні, палив люльку і приглядався, як син його Михайло натирав до лиску лаковані халяви чобіт. (Михайло Томчаній).

Поступ – прогрес, манера ходи, або – розвиток.

– Невже ви не вірите в людство, в поступ, в культуру? ( Юрій Смолич).

Юрій Смолич). Тиха, беззвучна, легким поступом кішки, поволі пливла над Поліссям ніч. (Василь Козаченко).

Оказія – дивний випадок чи надзвичайна подія, пригода та навіть – урочиста подія, свято.

Люди ... поховались поміж деревом і дожидали – що воно справді за оказія, що так рано велено невід закидати. (Панас Мирний).

Знаєте ці слова: дивіться відео

Тепер трішки про походження слів, воно теж цікаве для мовознавців

Слово "хабаль" очевидно, пов’язане з праслов'янським xabati – "псувати". В українській мові є спільнокореневе – охабити чи російське – похабити.

Шафарня – запозичене, через польське посередництво з німецької мови. Schaff – "діжка; [шафа]" походить від schaffen – "творити".

А слово "поступ", взагалі багатозначне: це і хода, і прогрес, і крок, і прогрес, і успіх, і розвиток у справах. Поступ у значенні – прогрес, було заборонене совітами, як і низка інших слів.

Слово "оказія" запозичення з польської мови. Втім, воно є і в інших слов'янських мовах: польською – okazja, чеською – okaze, словацькою – okа́zia, болгарською – оказио́н, словенською – okazija. А в основі слово з латини – occāsiō, що означає – "можливість".

Ось такі зміни з запозичень, а сьогодні щось забуте і майже таємне. Час повертати старе, чому ні?