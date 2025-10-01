Укр Рус
1 жовтня, 11:12
Не кажіть "гроздь" винограду: в українській мові є розкішний відповідник

Олеся Кух
Основні тези
  • Український відповідник російського слова "гроздь" – це "гроно", а також можуть використовуватись "кетяг" і "китиця".
  • Слово "китиця" має багатозначність, вживається для квітів і декоративних плодів, для декору на одязі, частину тіла тварини, а також в побуті для зібраних рослин, наприклад, "пучок / китиця кропу".

Серед дарів осені – овочі та фрукти. Чи не найбільше з цією порою у нас асоціюється виноград. Але чи правильно казати "гроздь" винограду?

Яким відповідником замінити російське "гроздь", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Рамі Аль Шаєра.

Як українською сказати "гроздь"?

Слово "гроздь" найчастіше можемо почути саме для фруктів кінця літа – осені – винограду, калини, горіхів. Цим словом позначають скупчення ягід, плодів, які ростуть на одній гілці чи певних квітів, бузку, наприклад.

Головним українським літературним відповідником є слово – гроно – гроно винограду. Та навіть у переносному варіанті, поетичне – гроно слів.

Втім, це не єдине слово, маємо ще – кетяг і китицю.

Хоча дехто з філологів пропонує, через милозвучніше звучання, з виноградом поєднувати – гроно, з калиною – кетяг, а для квітів бузку, акації чи черемхи – китицю.

Як перекладається "гроздь": дивіться відео

Знайте, зі словом "китиця" – не все так просто, воно – багатозначне. Ресурс "Горох" наводить сім значень цього слова – як ботанічних, так і ткацьких, декоративних, господарських:

  1. Жмуток ниток, шнурків тощо, зв'язаних з одного кінця докупи, що є прикрасою, оздобою чого-небудь – сорочки, хустки, поясу, яка робить їх наряднішими.
  2. Прикраса у формі стоячого жмутка пір'я чи кінського волосу на головних уборах, звичайно військових, а також подібна прикраса на головах коней. Інша назва – султан.
  3. Жмуток волосся на кінці хвоста корови, лева та інших.
  4. Невеликий сніп соломи, очерету зв'язаний біля колосків, що використовують для вкривання даху.
  5. Скупчення квіток на одній гілці, на одному стеблі – суцвіття.
  6. Скупчення плодів – те саме, що гроно.
  7. Букет квітів теж називають китиця.

На Романові була синя шовкова сорочка з стоячим коміром, кручений пояс з розкішними, барвистими китицями на кінцях. (Дмитро Ткач).

Вишиванка з китицями / Pinterest

Рано прислав, так чула я, якийсь, казали, великий пан велику китицю квітів. (Ольга Кобилянська).

Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці ягід. (Леся Українка).

У розчинені вікна зазирали білі китиці акацій. (Петро Панч).

Далі зірвався й вітер, почав бити снігом о шиби, свистіти серед крутих берегів, термосити і виривати китиці в стрісі. (Іван Франко).

Появляється лев. Голова велична, кудлата грива і довгий з китицею хвіст. (Олександр Довженко).

А ще "китиця", як побутовий варіант інших назва – пучок, зв’язка, коли йдеться про зібрані рослини, трави, цибулю тощо. Наприклад, "пучок/китиця кропу", "зв’язка/китиця часнику".

Тому – все значно цікавіше. Вивчайте свою мову для задоволення – читайте словники, літературу минулого і позаминулого століть, відкривайте для себе нові слова, як це робить Рамі Аль Шаєр та розповідає нам у своєму блозі.

Говоріть українською!