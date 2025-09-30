Одне з найбільших свят церковного календаря – Покро́ва Пресвято́ї Богоро́диці шанує багато українців, а тому вони чекають вітань з цим святом. Гарні вітання та листівки до свята пропонує 24 Канал, пропонуючи листівки з Pinterest.

Дивіться також "Упор" – не росіянізм: ви навіть не підозрюєте, скільки значень у цього слова

Як зародилося свято Покрови?

Повна назва – свято Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Або коротші – Покров Пресвятої Богородиці або просто Покрова.

Свято є одним із найбільш шанованих в Україні. Його історія пов'язана з надзвичайною появою Богородиці, яка в X столітті захистила жителів Константинополя від ворогів. Саме в цей день вшановують Божу Матір як захисницю та заступницю людей.

Для українців Покрова – особлива. Її вшановували козаки, обравши Богородицю своєю покровителькою. Вона була духовною матір’ю Січі, берегинею воїнів, символом незламності.

З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День Українського козацтва.

А сьогодні Покрова – не лише церковне свято, а й День захисників і захисниць України. Це день, коли ми дякуємо тим, хто береже наш спокій, і звертаємося до Небесної Матері з проханням: "Покрий нас миром, вірою, любов’ю".

Як привітати зі святом Покрови?

Обов'язково у цей день привітайте усіх близьких для вас людей теплими словами.

***

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці!

Нехай її небесний покров оберігає твою душу,

дарує мир серцю і світло думкам.

Хай кожен день буде захищений любов’ю.

Листівка до свята Покрови / Pinterest

***

Вітаю зі святом Покрови – днем, коли небо вкриває землю,

а Матір Божа – наші тривоги.

Нехай її опіка буде щитом для всіх,

хто боронить Україну, і ніжністю – для тих, хто чекає.

Листівка до свята Покрови / Pinterest

***

Зі святом Покрови – покровительки воїнів, берегині сили.

Нехай її молитва буде з вами на кожному кроці,

а віра – вашим світлом у темряві.

Листівка до свята Покрови / Pinterest

***

Зі святом Покрови – днем, коли небеса нахиляються до землі,

а Матір Божа вкриває нас своїм покровом.

Нехай у твоєму домі буде мир,

у серці – спокій, а в житті – благословення.

Листівка до свята Покрови / Pinterest

Зі святом вас – українці. Будьте завжди під Божою опікою!