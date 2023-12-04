Підкорило соцмережі: Оксфордський словник назвав слово 2023 року

Оксфордський словник визначив головне слово 2023 року. Ним стало сленгове слово "rizz".

У перекладі – харизма, чарівність. Загалом це слово означає "стиль, чарівність або привабливість" чи "здатність привабити романтичного або сексуального партнера" .

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Оксфордський словник назвав слово року 2023

Це сленгове слово, імовірно, походить від скорочення слова "харизма" (charisma). Його вперше записали торік. І воно просто підкорило інтернет та соцмережі після того, як актор Том Голланд в інтерв'ю Buzzfeed заявив: "У мене зовсім немає rizz. У мене обмежена rizz". Зокрема, це слово набуло популярності у тіктоці.

Що цікаво, зараз його використовують приблизно в 15 разів частіше, ніж 2022 року. Тож в Оксфордському словнику зазначили, що цьогорічний вибір демонструє, як швидко відбуваються мовні зміни у соцмережах.

Однією з причин, чому слово переходить із нішевої фрази в соціальних мережах на мейнстрим, є те, що його просто весело говорити,

– зауважив очільник відділу словника Каспер Гратвол.

Експерти Оксфордського словника також зізналися, що серед інших фіналістів були такі слова:

prompt (підказка) – інструкція, яку дають програмі штучного інтелекту;

situationship (ситуативні стосунки) – романтичні або сексуальні стосунки, які не є сталими;

Swiftie (свіфті) – прихильник/-ця співачки Тейлор Свіфт.

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Яке слово обрали у 2022 році