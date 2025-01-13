Відмовтеся від "буде з тебе толку": в українській мові є цікавіші відповідники

Універсальний росіянізм "толк" в українській мові має різні значення та позначення. З'ясуємо, як же його замінити.

Досить часто українці використовують фразеологізми зі словом "толк" – "без толку", "з толком", але це – росіянізм. 24 Канал, посилаючись на блог @vikakhmelnytska, з'ясовує, як його замінити українськими відповідниками.

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Українське різноманіття відповідників для русизму "толк"

Щоб підібрати український відповідник до слова "толк", слід розуміти, яке змістове навантаження ви хочете вкласти у вислів. Тому що "толк" в українській мові може бути і лад, і розуміння, і порядок, і діло, і користь, і досвід. Але розглянемо на прикладах.

У значенні користі, сенсу, пуття, ладу:

из етого толк не выйдет – з нього не буде пуття.

что из него толку – яка з нього користь; який з нього пожиток.

что толку – яка рація; який сенс; безглуздо.

У значення нерозуміння – збагну, второпаю:

не возьму в толк – не збагну, не второпаю.

толком не знаю – не знаю подробиць, до пуття нічого не знаю.

сбиваться с толку – збитися з пантелику, спантеличитися.

У контексті розмови:

говорить без толку – говорити безугаву, безупину або ж забагато.

бестолковые разговоры – пусті розмови, беззмістовні балачки, безглузді теревені.

"Шуму много, а толку мало" – тут ціла низка фразеологізмів "Багато галасу з нічого", "Галасу багато, а діла мало"; "Діла на копійку, а балачок на карбованець"; "Хвальби повні торби, а в торбах нема нічого".

сбить с толку – спантеличити кого; збити з пантелику когось; затуркати когось (голову комусь); забити баки комусь.

Стосовно людини:

бестолковый (про людину) – нетямущий, безголовий, йолоп, бевзень, тугодум, важкодум. Або ж замініть на українські фразеологізми: "Користі як з козла молока" і "І гроша ламаного не вартий".

безголовий, йолоп, бевзень, тугодум, важкодум. Або ж замініть на українські фразеологізми: "Користі як з козла молока" і "І гроша ламаного не вартий". из него будет толк – з нього будуть люди.

У контексті досвіду:

где ум, там и толк – де голова, там і розум.

старый волк знает толк – вовк старий не лізе до ями.

знать (понимать) толк в чем – розумітися (знатися) на чомусь.

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