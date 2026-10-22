Не "смєсітєль": яке слово шукати в магазині сантехніки
Якщо у ванній тече вода, а на кухні капає, проблема може бути не лише в сантехніці, а й у словах. Бо "смєсітєль" – це не та назва, яку варто шукати в українському магазині.
А як правильно називати цей пристрій українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Як називається "смєсітєль" українською?
Хоча в описах товарів магазини вже використовують українську мову, у побутовому мовленні досі трапляються росіянізми, зокрема й у назвах звичних речей. Наприклад, сантехнічний пристрій, який часто називають "смєсітєль".
Українською російське слово "смеситель" – це "змішувач". Так називають сантехнічний пристрій, який дає змогу регулювати подання гарячої та холодної води й змішувати її до потрібної температури.
Зверніть увагу! Це не єдина помилка у назвах побутових пристроїв, коли ми називаємо їх на російський штиб. Раніше ми робили добірку слів, де найчастіше ми калькуємо російські назви – "стіралка", "кофєварка", "утюг".
Слово легко запам’ятати, якщо подивитися на його будову: "змішувач" – той, що змішує. Воно утворене від українського дієслова "змішувати":
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Зламався змішувач у ванній.
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Треба купити новий змішувач для кухні.
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Майстер ремонтує кран-змішувач.
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Відрегулюй змішувач, бо вода надто гаряча.
До речі, змішувачами називають не лише сантехнічні пристрої, а й механізми для змішування різних речовин, наприклад у виробництві будівельних сумішей.
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А чи можна сказати просто "кран"? Можна, якщо з контексту зрозуміло, про що йдеться. Проте слова мають дещо різні значення: кран – це пристрій для перекривання або випускання води, а змішувач дає змогу поєднувати потоки гарячої та холодної води й регулювати її температуру. Тому в магазині сантехніки точніше просити саме змішувач.
Тож наступного разу не шукаймо "смєсітєль" – шукаймо змішувач. Одне влучне українське слово – і сантехнік точно зрозуміє, що нам потрібно!