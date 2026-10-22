Не "смєсітєль": яке слово шукати в магазині сантехніки

Якщо у ванній тече вода, а на кухні капає, проблема може бути не лише в сантехніці, а й у словах. Бо "смєсітєль" – це не та назва, яку варто шукати в українському магазині.

А як правильно називати цей пристрій українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як називається "смєсітєль" українською?

Хоча в описах товарів магазини вже використовують українську мову, у побутовому мовленні досі трапляються росіянізми, зокрема й у назвах звичних речей. Наприклад, сантехнічний пристрій, який часто називають "смєсітєль".

Українською російське слово "смеситель" – це "змішувач". Так називають сантехнічний пристрій, який дає змогу регулювати подання гарячої та холодної води й змішувати її до потрібної температури.

Зверніть увагу! Це не єдина помилка у назвах побутових пристроїв, коли ми називаємо їх на російський штиб. Раніше ми робили добірку слів, де найчастіше ми калькуємо російські назви – "стіралка", "кофєварка", "утюг".

Слово легко запам’ятати, якщо подивитися на його будову: "змішувач" – той, що змішує. Воно утворене від українського дієслова "змішувати":

Зламався змішувач у ванній.

Треба купити новий змішувач для кухні.

Майстер ремонтує кран-змішувач.

Відрегулюй змішувач, бо вода надто гаряча.

До речі, змішувачами називають не лише сантехнічні пристрої, а й механізми для змішування різних речовин, наприклад у виробництві будівельних сумішей.

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