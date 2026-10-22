Не "смеситель": какое слово искать в магазине сантехники

А как правильно называется это устройство на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как называется "смеситель" на украинском языке?

Хотя в описаниях товаров магазины уже используют украинский язык, в повседневной речи до сих пор встречаются русизмы, в том числе и в названиях привычных вещей. Например, сантехническое устройство, которое часто называют "смеситель".

На украинском языке русское слово "смеситель" – это "змішувач". Так называют сантехническое устройство, которое позволяет регулировать подачу горячей и холодной воды и смешивать их до нужной температуры.

Обратите внимание! Это не единственная ошибка в названиях бытовых приборов, когда мы называем их по-русски. Ранее мы составили подборку слов, где чаще всего мы калькируем русские названия – "стиралка", "кофеварка", "утюг".

Слово легко запомнить, если посмотреть на его строение: "змішувач" – той, що змішує. Оно образовано от украинского глагола "змішувати":

Зламався змішувач у ванній.

Треба купити новий змішувач для кухні.

Майстер ремонтує кран-змішувач.

Відрегулюй змішувач, бо вода надто гаряча.

Кстати, смесителями называют не только сантехнические приспособления, но и механизмы для смешивания различных веществ, например, в производстве строительных смесей.

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