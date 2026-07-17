Почему слово "утюг", которое часто можно услышать в быту, не является литературной нормой в украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не говорите "утюг" – как правильно по-украински?

В повседневной речи еще нередко можно услышать слово "утюг". Оно пришло в украинский язык из русского и закрепилось преимущественно в суржике. В то же время нормативным украинским названием этого предмета является "праска".

Казалось бы, слово "праска" происходит от "прати". Ведь гладят именно выстиранную одежду. Но этимологи говорят: все гораздо интереснее. На самом деле название этого бытового предмета пришло к нам из Западной Европы и когда-то означало… "пресс".

Как отмечается в "Этимологическом словаре украинского языка", оно вошло в украинский язык через польское prasa и немецкое Presse от французского presse, что означает "пресс", "сжатие".

Это вполне логично, ведь первые утюги не только разглаживали ткань, но и буквально прижимали (прессовали) ее тяжелой металлической поверхностью.

Слово "утюг" имеет тюркское происхождение – ütü. Исследователи связывают его с древнетюркскими словами, означавшими "железо", "металлический предмет". В украинский язык оно попало, скорее всего, через русский язык. Хотя это название можно встретить в некоторых старых текстах о быте Левобережной Украины, в современном украинском литературном языке "утюг" считается русицизмом.

Но слово "утюг" используют для обозначения другого устройства – приспособления для выравнивания грунтовых дорог, полей. А также в качестве уничижительного слова: утюг – тупица.

В украинском языке существует целая словообразовательная семья:

праска;

прасувати;

випрасувати;

перепрасувати;

прасування;

прасувальний;

прасувальна дошка.

Все эти слова являются нормативными и широко используются в современном украинском языке.

Интересно! Первые утюги совсем не походили на современные электроприборы. В разных странах ткань разглаживали нагретыми камнями, деревянными скалками, металлическими пластинами или тяжелыми чугунными утюгами, которые нагревали на печи или наполняли раскаленным углем.

И обратите внимание, что на украинском языке процесс использования утюга называется – "прасування". Одежду – прасують, а не "гладят", как ошибочно до сих пор говорят.

Интересно, что в украинском языке существовало еще одно название утюга – "залізко". Оно зафиксировано в украинских словарях и происходит от слова "залізо". Подобные названия есть и у наших западных соседей: польское żelazko, чешское žehlička, словацкое žehlička.

Слово "залізко" сегодня встречается реже, однако оно является исконно украинским эквивалентом.

Итак, если хотите говорить на чистом украинском языке – говорите "праска", а не "утюг".