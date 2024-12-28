Ліпимо сніговика чи "снігову бабу": що символізує фігура, яку обожнюють діти

Усі ліпили в дитинстві сніговика. Це і досі улюблена зимова забава для всієї родини. А чому саме цю фігуру ліпимо, та що ми про неї знаємо.

Давня снігова забава, до якої може долучитися уся сім'я, – ліплення зі снігу. І найпопулярніша фігура – сніговик чи "снігова баба". А як правильно називати цю фігуру розповідає 24 Канал.

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Що символізує снігова фігура

Сніговик – це символ зими, який можемо зустріти на рекламних плакатах, одязі, рушниках, іграшках. Але його символізм давній.

Снігова фігура з трьох снігових куль різного розміру, складених одна на одну відома усім і здавна. Адже сніговик – це язичницька фігура духів зими.

Цікаво, що з часів Русі ця фігура жіночої статі – "снігова баба", яка керує снігами та хуртовинами. Її шанували і зверталися з проханнями про допомогу при лютих морозах. А в західноєвропейських народів, сніговик – це завжди істота чоловічої статі - snowman, Schneemann. Сучасне слово "сніговик" набуло поширення лише в XX столітті.

Ви можете говорити як "снігова баба", так і сніговик. Але все ж для українців традиційно притаманно ліпити саме "бабу".

У Скандинавії сніговики були пасткою для злих духів, які приймали їх за людей і вселялися в них. А от назад вибратися не могли. У Норвегії сніговиків називали "білими тролями". Пройти ввечері повз сніговика вважалося поганим знаком, а дивитися на нього в сутінках з вікна було небезпечною справою. А в Румунії, для відлякування злих духів, сніговика прикрашали намистом з часнику.

Традиційний "одяг" сніговиків також наповнений язичницькими символами. Так, перевернуте відро на голові символізувало достаток у домі, а ніс-морквину прикріплювали, щоб умилостивити духів, що посилають урожай та плодючість. Руки робили з гілок чи мітли, щоб розганяти хмари, а посмішка та очі з вуглинок.

З ХІХ століття сніговики стали незамінними атрибутами Різдва і Нового року, їх ліпили біля будинків чи виготовляли з інших матеріалів, прикрашали гірляндами та одягом – шарфом та шапкою. Хоча, перше зображення сніговика датується 1380 роком, воно прикрашає поля Часослова, що зберігається в Голландії.

Найдавніше зображення сніговика 1380 року / Вікіпедія

У світі щороку відзначають кілька десятків дивних свят і серед них – Всесвітній день Сніговика 18 січня. Ідея свята належить німецькому колекціонеру Корнеліусу Гретцу, який у юнацькому віці почав збирати зображення сніговиків. У 2008 році він увійшов зі своєю колекцією в книгу рекордів Гіннеса – більше трьох тисяч експонатів сніговиків. Корнеліус пояснив, чому обрав цю дату – цифра 18 схожа на сніговика і саме в січні у багатьох країнах лежить сніг.

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Цікаві факти про сніговиків

Найбільшого у світі сніговика зліпили у 2008 році в місті Бетель (США). Його висота становила 37 метрів, а на виготовлення пішло 6 тисяч тонн снігу. Будівництво тривало цілих 2 тижні, використовувалася навіть важка техніка. Для Олімпії, так назвали снігову бабу, спеціально зв’язали шарфик довжиною 40 метрів. А вії замінили лижами.

Найбільший сніговик у світі / джерело https://inlviv.in.ua/

Найменший сніговик, розміром не менше 10 мікрометрів (0,01 міліметрів, створили вчені з Національної фізичної лабораторії Великобританії. Зібрали з маленьких кульок, які використовуються для калібрування електронних мікроскопів. А потім найтоншим іонним променем намалювали на обличчі очі, ніс і навіть посмішку.

Найбільший сніговик в Україні був зліплений у туристичному "Буковелі" у 2012 році. Це була цікава розвага для всіх охочих.

Християнська легенда розповідає, що сніговики — це янголи. Адже сніг — дар з неба. Ці зимові герої передають Богові прохання людей. Тому зі "свіжого" снігу ліпили маленького сніговичка і шепотіли йому сокровенні бажання. Вважалося, як тільки фігурка розтане, бажання буде доставлено на небеса та неодмінно здійсниться.

Ще одна прикмета про сніговика – не можна ліпити сніговика у час повного місяця, бо будуть снитися нічні кошмари.

Не пропустіть нагоди зліпити сніговика / Freepik

Дочекайтеся мокрого снігу та зліпіть сніговика – чудове проведення часу для дітей та дорослих.